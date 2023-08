Decathlon mette in vendita la sua nuova MTB elettrica di alta gamma!

Decathlon ha appena aggiunto una nuova mountain bike al suo catalogo. Una bicicletta di alta gamma che delizierà i fan della disciplina.

Hai appena festeggiato il tuo compleanno e non sai come utilizzare i soldi che hai ricevuto? Se sei un appassionato di mountain bike, Decathlon ha la soluzione per te. Infatti, il marchio sportivo ha appena messo in vendita una nuova bicicletta che soddisferà tutti i fan.

Anche scarpe alla moda in vendita

Potrebbe anche essere il caso che la mountain bike non sia la tua specialità. E se è così, non preoccuparti. Da Decat’, non hai solo una scelta limitata alle biciclette. Ci sono molti prodotti in vendita e persino oggetti che ti servono nella vita quotidiana.

Specialmente per vestirti, per esempio. Infatti, non è necessario recarsi da Foot Locker o altri negozi per trovare scarpe alla moda. Decathlon ti offre anche questa possibilità. La prova sono queste scarpe da ginnastica recentemente messe in vendita dall’azienda.

Facciamo riferimento al paio di Puma che si adatta a tutti gli stili. Inoltre, sembra che il marchio sportivo approvi completamente le scarpe del marchio, poiché molte coppie sono presenti sugli scaffali.

Ma anche Adidas non è da meno. Infatti, Decat offre ai suoi clienti anche un paio ultra alla moda. Si tratta delle Adidas Hoops 3.0, che passano da 64,99 € a soli 38,99. Un prezzo interessante per tutti gli amanti della moda.

Tuttavia, se hai cliccato su questo articolo, è soprattutto per scoprire di quale mountain bike stavamo parlando alcune righe sopra. Soprattutto perché da Decathlon hai molta scelta in materia di biciclette.

Questa volta, il modello di cui stiamo parlando è il Decathlon Stilus E-Big Mountain. Una mountain bike elettrica recentemente aggiunta al catalogo del marchio francese. Per 5000 euro, è dotata di una serie di componenti di alta gamma che suscitano un grande interesse.

Una nuova mountain bike che fa colpo da Decathlon

Come riportato dai nostri colleghi di Frandroid, questo modello ha una serie di componenti di alta gamma. Da qui il suo prezzo elevato, come potrai constatare. E forse la sua associazione con un grande marchio gioca un ruolo importante.

Infatti, questa nuova bicicletta di Decathlon ha collaborato con Bosch, come segnalato dai nostri colleghi. “Questo fornitore tedesco è semplicemente un punto di riferimento nell’universo della bicicletta elettrica, soprattutto per la sua affidabilità e competenza”, ha ricordato il media.

A livello di caratteristiche, il motore è posizionato al centro del telaio. E ciò per un motivo preciso. Per bilanciare al meglio l’intero prodotto. Inoltre, è abbinato alla batteria Bosch Powertube da 750 Wh.

I nostri colleghi notano che “nessun’altra batteria ha così tanta capacità”. Questo dà un’idea del mostro che ti viene offerto. Avrai anche cinque modalità di assistenza con questa mountain bike da Decathlon.

“Eco, Tour+, eMTB, Turbo e Pedonale. La funzione di aiuto anti-retro denominata Hill Hold – utile quando sali una pendenza a piedi – è anche presente”, ha affermato il media. Tutti questi componenti spiegano il suo prezzo elevato di 5000 euro.