Decathlon : le scorte di queste 3 racchette da tennis a prezzo ridotto diminuiscono rapidamente!

È tempo di pulire la casa a primavera da Decathlon! Il marchio preferito degli sportivi ha attualmente delle belle promozioni nel suo reparto Tennis. Ti piacerebbe approfittarne per risparmiare sulla tua futura racchetta?

Gioca a tennis? I campi non aspettano altro che te grazie alla vasta scelta a prezzi accessibili da Decathlon! Attualmente, il marchio ti fa venire voglia di partite e di terra battuta con le promozioni nel suo reparto sportivo per racchette. E per accompagnarti sui campi, scopri la gamma completa di prodotti dedicati all’universo del tennis. Che tu sia un principiante o un atleta confermato, hai grandi possibilità di trovare attrezzature adatte alle tue esigenze sportive! La sezione tennis di Decathlon è ricca di equipaggiamento destinato alla pratica di questo sport esigente che unisce la resistenza e l’agilità. Troverai una vasta scelta di racchette delle grandi marche famose per la loro qualità. Ma anche scarpe da tennis e vari articoli come completi, palle e accessori. Attualmente, il marchio Head è in primo piano!

Scopri la racchetta da tennis fatta per te da Decathlon

Racchetta Head MX Spark Elite

La racchetta da tennis per adulti Head MX Spark Elite Blu è a 50 € invece di 60 € sul sito di Decathlon. Vuoi iniziare a praticare con l’attrezzatura adatta? Leggera e maneggevole, questa racchetta sarà la compagna ideale dei tuoi primi scambi sul campo!

Racchetta Head Graphene 360+

Non sei alle prime armi? La Head Graphene 360 + Radical è progettata per aiutarti a guadagnare in maneggevolezza e precisione. Offre un perfetto compromesso tra controllo e potenza. Puoi trovarla attualmente da Decathlon al prezzo di 119 € invece di 150 €.

Racchetta Head Auxetic Speed

Sei un cliente abituale dei campi e sei alla ricerca di un’offerta vantaggiosa? Scopri la Head Auxetic Speed MP nella sua variante nera e bianca. Questa racchetta è la versione da 300 g della gamma Head Speed, utilizzata dal famoso campione Novak Djokovic. Il suo prezzo iniziale di 225 € è attualmente diminuito a 190 €!