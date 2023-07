Decathlon: Le migliori 4 paia di scarpe per la spiaggia!

Decathlon ha colpito ancora duro in questo periodo estivo! Scopri le 4 migliori paia di scarpe per la spiaggia!

Stai cercando delle scarpe di qualità per la spiaggia? Buone notizie, Decathlon si riempie di novità per te! Stopandgo ti presenta le 4 migliori paia di scarpe per la spiaggia!

Un must-have per l’estate

Finalmente è arrivato il momento delle vacanze! È quindi il momento di preparare la tua valigia nel modo giusto, per passare dei bei momenti al sole. Per questo, vai da Decathlon!

Infatti, il negozio offre diversi articoli di qualità per la grande gioia della sua fedele clientela. Le donne hanno potuto trovare la loro felicità con questi pantaloncini aderenti perfetti per combattere le irritazioni.

Ma non è tutto! Infatti, Decathlon presenta anche diverse paia di scarpe per la spiaggia. Dei must-have che permettono di proteggere i piccoli piedi dai detriti sulla sabbia, o dagli ricci di mare in cerca di vendetta…

Stopandgo ti presenta quindi quattro paia di scarpe che spopolano da Decathlon!

Scarpe Subea 120

Ecco una paia di scarpe molto piacevoli per i bambini. Sono flessibili e molto facili da mettere e togliere. E per una buona ragione! Hanno un collo basso flessibile e un’impugnatura posteriore.

Il bambino avrà la possibilità di infilarsi le scarpe da solo. Sappi che sono fatte con il 70% di poliestere riciclato e il 30% di PET. C’è anche una fodera 100% di poliestere riciclato. E una suola con il 90% di stirene-butadiene-stirene.

E il 10% di EVA. Questa paia non è piatta, anzi! Ha tacchetti di 5 mm di spessore. Piuttosto pratici per camminare sulle superfici umide, perché impediscono qualsiasi scivolamento.

Queste scarpe di Decathlon sono disponibili nelle taglie dal 28/29 al 36/37. Per quanto riguarda il colore, hai l’imbarazzo della scelta tra blu chiaro/verde, corallo fluo/verde turchese blu/arancio. O ancora blu scuro/turchese verde, blu chiaro con motivo… Il prezzo varia tra 8,99€ e 14,99€.

Decathlon svela il meglio per i tuoi piccoli piedi

Stivali da fiume Subea 100 da Decathlon

Esistono per i piedi che vanno dal 28/29 al 36/37. Come le scarpe precedenti di Decathlon, hanno una suola SBS molto buona con tacchetti da 4 mm.

Quindi sono molto pratici per camminare dove vuoi, anche su rocce umide, perché non scivolano. Sappi che sono disponibili in turchese con suola bianca e dettagli blu. Per quanto riguarda il prezzo, dovrai sborsare 8,99€.

Pantofole per piscina aquagym Nabaiji

Decathlon ha quindi accontentato tutti con questo modello in 100% PVC. Ideali per la pratica di un’attività sportiva in acqua. Perché questa paia protegge i piedi dai coralli e dagli sfregamenti. Buone notizie, sono garantite per 2 anni.

Le troverai in 35/36. Ma anche in 43/44, al prezzo di 7,99€.

Aquadots Nabaiji da Decathlon

Terminiamo con questa pepita di Decathlon! Anche queste si asciugano più velocemente del previsto grazie al tessuto semplice. Puoi trovarle in negozio in turchese, nelle taglie 27/28, 29/39, 31/32, 33/34 e 35/36.

Ti costeranno 9,99€, piuttosto interessante vero! Questo non è trascurabile per proteggere i piedi nel modo giusto.