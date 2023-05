Decathlon lancia una nuova collezione di Adidas che diventerà una tendenza nei prossimi giorni.

Uno dei migliori marchi sportivi è ora tra i più venduti da Decathlon. La famosa catena di articoli sportivi ha una gamma di prodotti Adidas che piacciono ai propri clienti e una di queste novità sta spopolando. Prendi nota, perché Decathlon ha una nuova collezione di Adidas che sarà una tendenza nei prossimi giorni e spicca un capo che sicuramente desidererai indossare.

Le novità Adidas che stanno spopolando su Decathlon

Se ti stai preparando per una primavera in cui vuoi metterti in forma, tornare a correre o semplicemente vuoi indossare dei nuovi leggings in palestra, non puoi perdere quelli inclusi tra le nuove arrivati di Adidas da Decathlon.

Il modello in questione sono i leggings Fitness Cardio Adidas Brand Love, realizzati con un design ecologico, che ti serviranno per tutto il sopracitato, ma anche per vestirti comodamente tutti i giorni.

Gli sportivi saranno felici di sapere che questi leggings sono dotati della tecnologia aeroready che elimina il sudore, inoltre, essendo realizzati al 73% in poliestere riciclato, offrono il massimo comfort e cura anche dell’ambiente.

Il tessuto è leggero e garantisce comodità e vestibilità ampia, quindi puoi allenarti con tutti i movimenti. Niente a che vedere con la maggior parte dei leggings sportivi che, appena indossati, stringono da tutte le parti.

Anche il design è elegante. Di colore nero, presenta il logo Adidas nella zona della vita e, una volta indossati, lo vedrai anche lungo la gamba.

Senza dubbio i migliori leggings Adidas attualmente in commercio, ideali per il cardio, ma anche perfetti per correre o praticare fitness. Oppure, puoi abbinarli con una felpa o una maglietta con una stampa che ti piace e creare un look sportivo ma per fare shopping o semplicemente per passeggiare.

Sono in vendita presso Decathlon, sia nei negozi fisici che online, e il prezzo è di 44,99 euro, quindi approfittane prima che siano esauriti.

4.6/5 - (8 votes)