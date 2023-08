Decathlon lancia una incredibile tenda familiare di 15m2 a prezzi convenienti!

Vuoi andare a fare campeggio? Decathlon ha la tenda giusta per tutta la famiglia: alloggi in 15 metri quadrati a un prezzo conveniente!

Vuoi andare a fare campeggio in famiglia? Devi trovare una tenda resistente per farlo… E soprattutto, una tenda che non ti faccia spendere troppo. Decathlon ha quindi creato una tenda in grado di ospitare quattro persone senza spendere troppo. Stopandgo te la presenta!

Una grande tenda a un piccolo prezzo

Perché il negozio francese ha pensato alle vacanze e all’estate. Gli scaffali dei negozi sono pieni di tutto ciò che serve per nuotare, divertirsi… E persino per riporre i propri oggetti sulla spiaggia proteggendosi dal vento: l’incredibile tenda-ombrellone.

Ma quando si vuole proteggersi dal vento durante la notte, come si fa? Decathlon ha sicuramente una tenda famosa in tutto il mondo: quella che si apre in meno di tre secondi. Ma i creatori hanno anche pensato a coloro che vogliono partire in famiglia.

Se vogliamo campeggiare nel bosco o in un campeggio ben delimitato, la gamma del negozio ha tutto ciò che serve. Da due a otto posti e anche di più, c’è tutto il necessario per riposarsi. Ma soprattutto riposarsi a tutti i budget, a seconda del comfort di cui si ha bisogno.

Mentre l’inflazione ha colpito i portafogli, Decathlon propone diverse gamme di tende. Tuttavia, è necessario sapere dove si va e che tempo fa prima di optare per un modello o per un altro. Ma una volta pronti, via agli acquisti!

Se siete in quattro e avete tutto previsto, anche le maschere da sub, dirigetevi verso il reparto delle tende. E per i genitori che vorrebbero avere la loro stanza per un po’ più di privacy, anche la tenda più economica ha una camera.

Decathlon: un rifugio tutto comfort

Il negozio mette in evidenza la “tenda familiare a struttura Arpenaz”. Si tratta della versione 4.1 lanciata dai creatori. Perché così tante versioni? Perché è un modello storico della gamma, già. E anche perché i designer hanno gareggiato in inventiva.

Decathlon sembra essere molto orgoglioso di affermare che il suo prodotto “è stato eco-progettato dal nostro team di appassionati”. Il negozio cerca di dare un forte impulso all’ecologia. E fa quindi piacere a coloro che desiderano natura e benessere.

La tenda sembra quindi ideale “per 4 campeggiatori che desiderano una camera e un soggiorno spazioso in campeggio”. Con spazio e una camera, si può sentirsi a proprio agio in piena estate. E tutto ciò, ad un prezzo ragionevole: 120 euro.

“Il nostro desiderio è quello di offrire una tenda familiare a struttura facile da montare e con un soggiorno nel quale si può stare in piedi”, insiste il sito web di Decathlon. Un buon argomento di vendita. Perché non c’è motivo di ridurre il comfort allo stesso tempo del prezzo.

I designer affermano quindi che è una “buona scelta per i vostri soggiorni in campeggio in coppia, in famiglia o tra amici!”. Quattro posti, un prezzo basso e spazio per riporre: non resta che andare a godersi la natura!