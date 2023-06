Decathlon lancia una edizione limitata di maschere per immersione!

Desideri fare un po’ di snorkeling per le vacanze? Decathlon ha messo in vendita un’edizione limitata della sua celebre maschera da sub!

Estate, spiaggia, maschera da sub… ma tutti hanno la stessa, o quasi! Da quando Decathlon ha lanciato la sua maschera Easybreath, si vedono ovunque… Stopandgo ti presenta un’edizione limitata che ti farà distinguere dal resto!

Diverse versioni limitate

Perché il negozio francese si sta preparando all’estate. Quelli che desiderano fare delle passeggiate in bicicletta potranno quindi divertirsi con le nuove biciclette elettriche lanciate dal marchio. E per coloro che preferiscono il mare alla foresta, il marchio ha pensato anche a loro!

Infatti, Decathlon ha messo in vendita una gamma di attrezzi da spiaggia in edizione limitata. Ci sono quindi le scarpe da mare, utili per evitare i gusci… o addirittura i pericolosi pesci pietra, che sono rari in Francia, ma che si trovano altrove.

Quindi, i negozi del marchio francese si riempiranno di scarpe di tutti i colori. Per andare a tuffarsi con stile. E per quanto riguarda le maschere, i creatori hanno fatto bene! Infatti, ne esistono più di dieci colori diversi.

Per bambini, per adulti, esistono di diverse taglie e di diversi colori. Per essere sicuri che la propria maschera faccia il suo effetto sulla spiaggia… e soprattutto che si possa riconoscere in mezzo alle decine di maschere Decathlon blu davanti al mare!

Visto che il negozio ha abbassato i prezzi ultimamente, c’è molta richiesta… Ma anche molti duplicati. Per assicurarsi di avere la propria maschera, meglio scegliere un’edizione limitata. Soprattutto perché costano lo stesso prezzo di quelli normali!

Decathlon: una maschera senza tubo

Quindi, non c’è bisogno di imparare a nuotare con una maschera e un tubo. Il marchio ha rivoluzionato la subacquea mettendo un tubo integrato nella maschera. Quindi, puoi avere la testa sott’acqua per respirare. E osservare la natura con il massimo piacere.

E per quanto riguarda lo stile, ci sarà per tutti i gusti! Come per i vestiti da trekking creati dai suoi designer, Decathlon punta sulla diversità dei colori. Quindi, ci sono maschere bianche con visiera rossa, maschere bianche con visiera blu…

O altri ancora, ancora più colorati. Perché i creatori hanno previsto che si possa avere uno stile, anche con una maschera da sub. Quindi, opta per la versione bianca con piccoli coralli e pesci chiari sul casco, con una visiera viola.

Decathlon ha anche aggiunto un piccolo tocco per alcuni. “Grazie alla valvola acustica e alla visione panoramica della maschera, la tua escursione subacquea sarà interattiva“. Sì, avrai modo di parlare e farti sentire.

Il sito web invita a “condividere finalmente” i tuoi migliori momenti passati sott’acqua. L’edizione limitata rischia quindi di attirare molta curiosità. Soprattutto grazie ai suoi prezzi. Infatti, le maschere per bambini costano 25 euro. Semplici e convenienti…

Presso gli adulti, a seconda del livello desiderato, si possono trovare le celebri maschere Decathlon a 30 o addirittura 35 euro. Per andare a fare delle belle immersioni in mare senza ingoiare l’acqua!