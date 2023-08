Decathlon lancia una doccia solare a basso costo per i campeggiatori!

Decathlon delizierà i fan del campeggio con la sua doccia solare esterna. Potente e pratica, permette di trasportarsi ovunque.

Decathlon ha appena lanciato l’oggetto ideale per le vostre escursioni in montagna. Una doccia solare molto pratica, che può essere trasportata ovunque. Stopandgo vi racconta tutto da A a Z.

Decathlon: gli oggetti da portare in montagna

Il tempo è bello, il cielo è azzurro, è iniziata la stagione delle escursioni. E una cosa è certa, Decathlon l’ha capito bene. Infatti, l’azienda francese di articoli sportivi ha appena svelato gli oggetti perfetti da portare con sé quest’estate.

Quindi, tra gli essenziali da avere, Decathlon propone il cuscino gonfiabile. Una bella idea per passare una notte confortevole in tenda. Ma non è tutto. La borraccia termica fa anche parte degli indispensabili. Un’adeguata idratazione è infatti obbligatoria.

Allo stesso modo, se desiderate mantenere i vostri alimenti e bevande freschi, lo zaino frigo è perfetto. Pratico da portare, permette di trasportare 10 litri con sé, mantenendo l’acqua fresca.

Inoltre, se avete voglia di godervi bei momenti con gli amici, le racchette da beach tennis sono ideali. Infatti, sono facili da trasportare e molto leggere. Eh sì!

Infine, Decathlon ha pensato a tutto. Infatti, l’azienda francese ha svelato un pezzo notevole. Una doccia solare potente ed efficace che permette di rinfrescarsi durante un viaggio, durante un’escursione. Stopandgo vi dirà di più!

La società lancia una doccia solare che fa sensazione

Dopo una lunga giornata di camminata, cosa c’è di meglio di una bella doccia? È senza dubbio il sogno di tutti gli escursionisti e camminatori esperti. Infatti, la giornata passata a fare sport ti rende sporco e polveroso.

Ecco perché Decathlon promette di semplificarvi la vita. Così, l’azienda francese ha svelato una doccia solare da portare ovunque. Con una capacità di 10 litri e un peso di 900 grammi, è quindi l’oggetto perfetto da portare in viaggio.

Inoltre, la sua funzione solare permette di essere utilizzata in montagna, in campeggio o anche nel proprio giardino. Un’idea pazzesca, che rischia di conquistare molti fan.

Inoltre, la progettazione dell’oggetto è ben fatta. Infatti, la doccia Decathlon ha una forte pressione dell’acqua per fare la doccia senza grandi complicazioni. Infatti, dispone di un sistema di pompaggio ottimale che rimane stabile anche quando il serbatoio è appoggiato a terra.

Non è quindi necessario mettere la doccia in alto. La temperatura, invece, non è regolabile e dipende dalla posizione e dal giorno di esposizione al sole.

Secondo Decathlon, se volete fare una doccia calda, è necessario esporre la doccia al sole tra le 12 e le 18. Un orario in cui i raggi UV sono più intensi. Quindi, se fate una pausa durante il vostro trekking, la doccia avrà il tempo di scaldarsi.

Infine, per procurarsi questa doccia solare, dovrete sborsare la somma di 59,99 euro. Un rapporto qualità-prezzo piuttosto giusto quindi. Da provare.