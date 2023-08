Decathlon lancia un kit sportivo economico perfetto per il rientro del 2023!

Per permettere ai clienti di prepararsi bene per il rientro, Decathlon svela un kit completo e a prezzo ridotto per lo sport.

Il rientro si avvicina a grandi passi. Per affrontarlo nel migliore dei modi, Decathlon mette in vendita un kit sportivo ultra completo, pratico e poco costoso. Stopandgo ti racconta tutto da A a Z!

Decathlon delizia per l’estate

Le vacanze e l’estate danno voglia di viaggiare e lasciare la routine per qualche giorno o settimana. Tra gli amanti delle montagne e gli appassionati della spiaggia, ci sono due fazioni contrapposte.

Ma Decathlon non ha preferenze e si impegna a vendere prodotti perfetti per entrambi gli ambienti di vita. Così, tutti possono equipaggiarsi con prodotti di qualità a un prezzo ragionevole.

Ad esempio, gli abituali della sabbia fine e del caldo hanno l’opportunità di godersi la spiaggia evitando i raggi del sole. Infatti, Decathlon svela il suo nuovo ombrellone che diventerà il tuo migliore amico.

Con la sua dimensione ideale, la sua resistenza al vento e i suoi materiali solidi, permetterà a tutta la famiglia di divertirsi in riva all’acqua senza finire con le scottature. Fantastico!

Per quanto riguarda i fan delle escursioni nelle montagne, niente panico, Decathlon ha anche pensato a tutto. Sì, il negozio ha appena messo in vendita una tenda gonfiabile dallo stile di un chalet. Niente di meno!

Così, nessuno viene messo da parte per quest’estate. Ma tutte le cose belle hanno una fine. Sì, il rientro si avvicina a gran velocità. Ancora una volta, Decathlon ci ha pensato. Stopandgo ti svela di più!

Un kit sportivo perfetto per il rientro 2023

Ogni anno, il rientro scolastico spinge le famiglie a vestire nuovamente i loro figli. Ciò significa anche che sono necessari nuovi abiti sportivi e nuove scarpe da ginnastica per le lezioni di educazione fisica. E Decathlon ne è ben consapevole.

Ecco perché la catena propone di risparmiare tempo a queste famiglie vendendo un kit sportivo completo a un prezzo imbattibile.

Così, il pacchetto per il rientro, che include uno zaino, una maglietta da allenamento, un pantaloncino sportivo e un paio di scarpe da ginnastica, costa 25 euro. E se i clienti non vogliono comprare tutto, i prodotti sono disponibili anche singolarmente.

Ad esempio, la maglietta da calcio, disponibile in quattro colori, ha un prezzo di 3,99 euro. I pantaloncini, disponibili in otto colori, hanno lo stesso prezzo. Per lo zaino (cinque colori), bisogna contare 9,99 euro.

Infine, le scarpe da ginnastica (modello Rip-Tab PW 100), vendute in nero e bianco o in grigio e rosa, costano anche 9,99 euro. Una cosa è sicura, a quel prezzo, sarebbe un peccato privarsene.

Ma se queste scarpe non piacciono ai tuoi figli, niente panico. Decathlon propone anche una vasta gamma di scarpe da marca a prezzi ragionevoli, come ad esempio queste Adidas. Insomma, l’embarras de choix.

Non resta che fare una cosa, precipitarsi in negozio per approfittare di questa offerta rara. Alla luce dell’attrattività del prodotto, non è sicuro che ce ne sarà per tutti!