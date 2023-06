Decathlon lancia un costume da bagno che si asciuga in pochi minuti!

Per questa estate, Decathlon ha appena svelato un costume da bagno perfetto per la stagione. Vedrete, ha tutto per piacervi…

State all’erta! Di recente, Decathlon ha lanciato un nuovo costume da bagno che rischia di suscitare molte passioni. Stopandgo vi svela tutto.

Decathlon: puntate su questo incredibile costume da bagno

Quest’estate, sarete ancora migliaia a fare il bagno in piscina o al mare. Attività preferita per molti di voi in questa stagione.

Quindi, sarà difficile per voi rinunciare al costume da bagno. Se ne avete uno che comincia a essere seriamente usurato, perché non fare un giro da Decathlon?

Il famoso marchio ha infatti innumerevoli pezzi che possono farvi felici. Secondo le ultime notizie, Olaian 500, l’ultimo costume da bagno del marchio, rischia di fare un vero successo quest’anno.

E per buona ragione, si asciuga istantaneamente appena usciti dall’acqua. Un progresso che gli permette di distinguersi dagli altri marchi.

Grazie a Decathlon avrete forse la possibilità di trovare la perla rara. Per soli 17,99 euro, sarà vostro.

Quindi, correte se volete permettervelo. Sarà quindi perfetto se siete amanti delle attività acquatiche. Nuotatori, surfisti, sapete cosa fare.

Nel corso degli anni, Decathlon si è brillantemente imposto nell’industria dello sport. Nel negozio, il cliente è re.

Nelle corsie o sul sito internet del gruppo, avrete costantemente prodotti di qualità venduti a prezzi accessibili. Dalla caccia, passando all’equitazione o all’escursionismo, l’azienda è su tutti i fronti.

Il Paddle è in primo piano

In questo momento, concedetevi e godetevi le belle giornate. Perché non interessarvi al Paddle? Uno sport che sicuramente vi farà vibrare! A voi le escursioni in mare o fiume. Ringraziate Decathlon che ha pensato a tutto per accontentare gli appassionati.

“La nostra squadra di appassionati ha sviluppato questo paddle da praticante principiante di oltre 80 kg. Questo SUP è ideale per fare escursioni! Un paddle gonfiabile dalle dimensioni generose, molto stabile e facile per persone di oltre 80 kg, per praticare escursioni o prendere piccole onde”, hanno dichiarato i team di marketing.

Quindi avete capito bene, una promozione incredibile è stata messa in primo piano. Per l’intero set, potrete averlo a 210 euro invece di 300 euro. 90 euro di risparmio, non è poco.

Inoltre, questo paddle gonfiabile sembra aver trovato il suo pubblico. Optate anche per il salvagente. Non si è mai troppo prudenti!

Casualmente, Decathlon ne propone uno a meno di 40 euro. “Progettato da appassionati per principianti di canoa-kayak o stand up paddle”, ha affermato l’azienda vantando i meriti del suo prodotto. Ma anche: “Gilet di galleggiamento (50N+) resistente, facile da indossare grazie alle sue fibbie. Raccomandato per club o noleggi di canoa-kayak o SUP. Sottogola su tutte le taglie”.