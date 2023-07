Decathlon lancia la sua invenzione per trasformare un’auto in roulotte!

Per partire in campeggio con tutto il comfort, Decathlon svela la sua tenda da tetto da fissare sulla macchina per prendere altezza!

Per partire in vacanza quest’estate in modo leggero, Decathlon svela il suo sistema per trasformare la tua macchina in un camper. Scopri questa offerta straordinaria e il suo prezzo altrettanto seducente! Stopandgo ti dice tutto da A a Z.

Decathlon ti riserva una stagione piena di sorprese

Con l’estate che è di nuovo qui, è finalmente permesso riprendere le attività all’aperto. Da Decathlon, ci sono dei riferimenti da non perdere per portare a termine tutti i tuoi progetti.

Se sei un fan del padel come Cyril Hanouna, allora non perdere ad esempio questa offerta eccezionale per iniziare questa attività che è davvero molto popolare!

I buoni piani del marchio si susseguono in questi giorni per i fan dell’abbigliamento sportivo. E la nuova stagione dell’equipaggiamento non dovrebbe deluderli nemmeno.

Il marchio delude raramente i suoi clienti. Infatti, possono trovare prodotti di marca, spesso scontati molto più economici dei loro prezzi abituali.

Questo è il caso di questi leggings Domyos che Decathlon sta attualmente vendendo a 10 € invece di 15 €. Con essi, inventa tutti i tuoi outfit casual estivi e varia i piaceri poiché sono disponibili in diversi colori.

Con il periodo estivo arriva anche il momento di preparare le vacanze. Qualunque sia il posto in cui hai intenzione di andare presto, è necessario fare alcuni preparativi.

La marca invita gli avventurieri ad acquistare alcuni articoli necessari per riuscire nella loro fuga nella natura.

Decathlon ti invita quindi a puntare su delle tende convenienti capaci di ospitare fino a quattro campeggiatori per passare la notte al riparo dalle zanzare e dalle intemperie!

Per partire in giro, hai anche bisogno di uno zaino abbastanza grande per portare con te tutte le tue cose. A tal proposito, il marchio ti svela il suo zaino Forclaz, che fa parte delle vendite migliori attuali in negozio.

Trasforma la tua macchina in un camper!

Ma da Decathlon c’è qualcosa di ancora meglio! Il marchio svela in questi giorni un’invenzione che dovrebbe riscuotere un grande successo tra coloro che partono in vacanza in modalità “avventuriera”!

Non hai una carovana o un camper? Non importa, perché Decathlon ti invita a scoprire questa tenda che si fissa… sul tetto della tua macchina.

Questa tenda da tetto è semplice e veloce da installare su barre da tetto standard di un veicolo. Impermeabile e resistente al vento, ti offre un rifugio ideale per dormire in alto durante la notte per sfuggire a qualsiasi rischio.

Molto facile da installare, è anche facile da riporre dopo l’uso grazie alla sua custodia di trasporto di 146 × 123 × 35 cm. Dotata di un comodo materasso di 140 × 235 × 5 cm, può ospitare due persone.

Questa tenda venduta da Decathlon ha anche ventilazioni meccaniche e un tessuto “Fresh & Black” che fa da isolante termico. Insomma, è un riferimento più che consigliato se vai a campeggiare quest’estate!

E il suo prezzo è anche una piacevole sorpresa. Costa 1.450 € e può essere pagato in quattro rate senza costi aggiuntivi!