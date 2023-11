Decathlon lancia il piumino identico a quello di Uniqlo ma molto più economico dell’originale.

Uniqlo è uno dei marchi di abbigliamento casual più popolari, in particolare per i capi d’abbigliamento invernali, come i piumini. Tuttavia, non sono proprio economici, infatti di solito costano intorno ai 70 euro. Per questo motivo, molti consumatori cercano alternative più economiche che offrano la stessa qualità e design. Uno di questi è Decathlon, dove troviamo il piumino perfetto per questo inverno, ma a un prezzo molto più conveniente.

Decathlon ha un piumino come quello di Uniqlo ma più economico

Tra i prodotti attualmente più venduti da Decathlon, spicca il gilet golf uomo MW500, un piumino senza maniche che ha un aspetto molto simile a quello di Uniqlo, ma con un prezzo molto più accessibile: solo 31,99 euro.

Questo gilet è ideale per giocare a golf tra i 10 e i 20 °C, ma anche per vestirsi in città, poiché ha una vestibilità aderente e un design elegante. È disponibile in vari colori, come marrone, blu, nero, kaki o bordeaux, in modo che tu possa abbinarlo al tuo stile.

Il bello di questo piumino è che è riempito con piumino e piuma d’oca, uno dei componenti naturali più caldi che esistano. Inoltre, è molto leggero, poiché pesa circa 200 g nella taglia L, e molto compatto, poiché può essere riposto nella sua borsa e occupa uno spazio minimo (25x13x11 cm).

Il gilet golf uomo MW500 di Decathlon ha altri vantaggi, come l’uso di tessuto di poliammide, che è resistente e durevole, o il suo rivestimento inferiore, che impedisce la fuoriuscita del materiale di riempimento. Dispone anche di due tasche laterali con cerniera, in modo da poter riporre in sicurezza i tuoi effetti personali.

Se desideri acquistare questo piumino identico a quello di Uniqlo ma molto più economico dell’originale, non esitare a visitare il sito web di Decathlon, dove puoi acquistarlo online o prenotarlo per il ritiro presso il negozio più vicino. Non lasciarti scappare questa opportunità di rinnovare il tuo guardaroba con un capo di qualità, calore e comfort che viene venduto inoltre in vari colori dal marrone al nero, passando per il bordeaux e vari tonalità di blu.

Ma prima di deciderti, potrebbe interessarti sapere come prenderti cura e mantenere il tuo gilet affinché duri a lungo. Ecco alcuni consigli:

Lavare il gilet in lavatrice a 30 °C con un programma normale e un detergente delicato. Non usare candeggina o ammorbidente, poiché potrebbero danneggiare il materiale di riempimento o il tessuto.

Asciugare il gilet in asciugatrice a bassa temperatura, insieme a delle palline da tennis o da asciugatrice, in modo che il piumino e la piuma si distribuiscano uniformemente e non si agglomerino. Puoi estrarre il gilet più volte e scuoterlo per aiutare questo processo.

Non stirare il gilet, poiché potresti bruciare il tessuto o il materiale di riempimento. Se ha delle pieghe, puoi appenderlo a una gruccia e lasciarlo appiattire sotto il peso.

Non lavare a secco il gilet, poiché i prodotti chimici potrebbero danneggiare il piumino e la piuma. Se ha delle macchie, puoi strofinarle con un panno umido e un po’ di sapone neutro.

Seguendo questi consigli, potrai goderti il tuo gilet golf uomo MW500 di Decathlon per molto tempo, e sfoggiarlo sia sul campo da golf che in città. Non aspettare oltre e procurati il piumino identico a quello di Uniqlo ma molto più economico dell’originale.

