Decathlon lancia il kit perfetto per gli appassionati del camper e del furgonato!

Decathlon colpisce ancora una volta molto duramente. Infatti, propone un kit perfetto per il camper!

In materia di attrezzature per l’avventura, Decathlon non lascia nulla al caso. Così, il negozio propone un kit perfetto per i soggiorni in camper o in furgone. Stopandgo vi racconta tutto dal principio alla fine!

Decathlon propone un catalogo molto ricco

È impossibile ignorare il fenomeno Decathlon. Infatti, il negozio si impone come il leader nell’attrezzatura sportiva. Conosciuto per la sua vasta scelta, la qualità dei suoi prodotti e i loro prezzi bassi, è molto apprezzato dai clienti.

Dire che Decathlon non lascia mai nulla al caso è dire poco. Infatti, i team del gruppo lavorano sodo per offrire i migliori prodotti possibili. Sport estremi, sport acquatici, arte o anche campeggio e attrezzatura da viaggio, il gruppo si impone su tutti i fronti. Per la grande gioia dei suoi clienti che sembrano entusiasti dei prodotti offerti. Troppo cool!

Inoltre, ultimamente, molte novità sono arrivate nel suo catalogo. Ad esempio, troviamo una tenda familiare di 15 m2. Questa può ospitare fino a quattro campeggiatori che desiderano un po’ di privacy. Infatti, ci sono due camere da letto e un salotto. E poiché Decathlon non ha l’abitudine di alzare i prezzi, questo nuovo modello è proposto a 120 euro. Quindi è perfetto per le famiglie più avventurose.

Parlando sempre di tende, Lidl ha puntato su un modello molto estetico. Infatti, questo assomiglia a un vero chalet. Si tratta quindi di una tenda di lusso che combina comfort e qualità. Per la grande gioia dei fan dell’aria aperta!

Oggi, Decathlon colpisce ancora una volta molto duramente. Infatti, il gruppo ha immaginato un modulo perfetto per i soggiorni in camper o in furgone. Questo mobile consente di ottimizzare lo spazio in questi veicoli per creare un angolo notte e un angolo cottura. Stopandgo vi spiega di più!

Camper o furgone: l’azienda ha il kit perfetto

In questi ultimi anni, i soggiorni in camper o in furgone sono diventati molto di moda. Pertanto, molti marchi di attrezzature sfruttano questa tendenza. A cominciare da Decathlon!

Infatti, mentre dell’attrezzatura da campeggio, di base o molto più elaborata, è già presente nel suo catalogo, Decathlon ha deciso di andare ancora oltre. Infatti, il suo team ha immaginato un mobile progettato per le notti nomadi.

Questo modulo è composto da un letto realizzato con gambe in acciaio inossidabile. Questo offre quindi comfort, resistenza e stabilità. Niente di meno! Successivamente, un materasso rettangolare ed ergonomico viene posizionato per garantire notti tranquille agli avventurieri. Infine, questo modulo dispone di un cassetto integrato che consente di proteggere la parte cucina. Insomma, tutto è stato pensato per venire in aiuto ai campeggiatori!

Questo kit completo proposto da Decathlon rappresenta un vero costo poiché viene venduto a 1.990 euro. Tuttavia, è in realtà un vero investimento a lungo termine che consente di trascorrere piacevoli vacanze in tutto il mondo. Non è fantastico?

Una cosa è certa, Decathlon non smetterà di sorprendere i suoi fedeli clienti. Ma quali saranno le prossime novità del negozio? Gli appassionati di camper devono essere pronti!