Decathlon: l’accessorio 2023 perfetto per iniziare ad allenarsi a meno di 15€!

Decathlon continua a proporvi accessori fantastici! Ecco cosa vi serve per fare sport a meno di 15€!

È possibile avere dei glutei sporgenti senza spendere molto? La risposta è sì, grazie a Decathlon! Ecco un accessorio perfetto per iniziare a fare esercizio a meno di 15€! Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z.

Una grande offerta di sport da Decathlon

Volete tornare in forma ma è troppo costoso? Decathlon è a disposizione per aiutarvi! Sì, l’azienda vi offre attrezzature a prezzi bassi per fare gli esercizi a casa.

Il marchio è da tempo un riferimento essenziale per i grandi atleti. Ma anche per coloro che lo sono molto meno. Innanzitutto, ci sono nuove scarpe che permettono di fare gli esercizi senza scivolare.

Decathlon ha presentato la gamma “520”, che esiste nel reparto fitness con il marchio Domyos. Un grande piacere perché hanno il vantaggio di essere leggeri. Per allenare il cardio, Decathlon riduce il prezzo della sua bicicletta elettrica.

È perfetto! Esistono anche corde per saltare di tutti i tipi: con pesi, molto più pesanti o più leggere. Esistono anche dispositivi specifici molto utili a seconda delle esigenze.

Non esitate a chiedere a un venditore nel reparto per maggiori informazioni. Purtroppo, dopo l’esercizio fisico può insorgere il mal di schiena. Decathlon vi propone un correttore di postura.

E viene fornito con una batteria ricaricabile. Lo scopo di questo prodotto è semplice: se la postura è scorretta, lo segnala con delle vibrazioni. Il suo prezzo è di 20 euro! È un buon affare per gli amanti dello sport!

Un gluteo rigonfio senza spendere troppo?

Ma se Decathlon ha tutto ciò che serve per rimettersi in forma, la domanda sorge spontanea: cosa si deve fare? Cosa acquistare per lavorare sui gluteir ? L’azienda offre cinque diverse fasce elastiche per lavorare sulle zone inferiori del corpo.

Questi sono quelli di Corength che sono regolabili. Questo attrezzo per il bodybuilding del marchio Decathlon è pratico perché si adatta alle esigenze di ogni esercizio.

Ana Senra, esperta di fitness di Decathlon, dichiara: “È un accessorio leggero e facile da trasportare che completa la vostra routine di allenamento, sostituendo le kettlebell o i manubri per progredire”.

Lo scopo di queste fasce è quello di rafforzare i muscoli attraverso movimenti piccoli e fluidi. Gli atleti guadagneranno muscoli e flessibilità! Tutte le parti del corpo possono essere lavorati con questo prodotto.

Bisogna anche sapere che questo prodotto ha una resistenza di circa 14 kg con un allungamento del 100%. Se questo non è di vostro gradimento, esiste anche un’altra versione con un con una forza maggiore di 22 kg.

Quindi i glutei non saranno l’unica eccezione, ci piace! Per quanto riguarda il prezzo, questo kit per banda è molto ragionevole. visto che costa solo 14,99 euro. Sì! A questo prezzo, andiamo direttamente da Decathlon!