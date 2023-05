Decathlon: la riduzione senza precedenti su questo gioco di 6 boules di pétanque delizia gli appassionati!

Che sia per divertimento o competizione, la petanque è l’attività perfetta per le giornate di sole. Per celebrare l’arrivo della primavera, Decathlon ha ridotto il prezzo di questo set completo! Quindi, state mirando o tirando?

L’arrivo della primavera vi spinge ad animare le vostre uscite con i vostri cari? Approfittate di questa offerta sul set di boules da petanque Decathlon, il cui prezzo è appena stato ridotto! Ora il set di 6 è disponibile a 28 € invece di 30 €. È ideale per cominciare a praticare in coppia. Inoltre, le regole del gioco sono semplici: dopo aver lanciato la pallina che servirà da punto di riferimento, ogni partecipante o squadra gioca a turno lanciando una boule dalla sua posizione. L’obiettivo? Posizionarsi il più vicino possibile per segnare il maggior numero di punti e cercare di bloccare i propri avversari. Grazie alle sue promozioni, Decathlon vi permette di godere appieno dei vostri appuntamenti con gli amici. Così, il negozio preferito degli sportivi mantiene ogni giorno la sua promessa di rendere lo sport accessibile a tutti. Il suo sito di vendita online e i suoi migliaia di articoli accessibili lo dimostrano ancora una volta.

Un kit completo di petanque per giocare al miglior prezzo

Questo set di boules da petanque è ideale per cominciare a praticare in coppia. Contiene 2 x 3 boules accompagnate da una pallina di legno. Sono composte da una miscela di acciaio e sabbia. Nel quadro della sua politica a favore dello sviluppo sostenibile, Decathlon ha sostituito il consueto trattamento di superficie al cromo con un trattamento allo zinco. Le boules pesano ciascuna 700 g e possono essere sollevate con un magnete per maggior comfort. Grazie alla loro dimensione e al loro peso, sono perfette per le mani degli adulti. Questo kit completo vi permette di giocare su terreni morbidi come sabbia, erba o sablette. Per godere a lungo del vostro acquisto, è sconsigliato usarlo su ghiaia. Per portarlo con voi ad ogni uscita con gli amici, viene fornita una borsa per il trasporto con maniglia! Quindi, siete pronti ad ordinare su Decathlon?