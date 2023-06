Decathlon: la promozione su questa racchetta da Padel Adidas fa impazzire gli esperti!

Per tutte le tue esigenze sportive, Decathlon ha l’attrezzatura che fa per te! Il punto forte del marchio è senza dubbio la sua vasta scelta a prezzi accessibili per aiutarti a muoverti tutto l’anno. E tutto inizia nel reparto racchette con questa bellissima promozione!

Tra innovazioni di casa e grandi marche performanti, Decathlon ti offre l’opportunità di praticare tutte le tue attività sportive. L’azienda specializzata nello sport per tutti offre attrezzatura adatta sia per gli amatori che per i più esperti. È quindi normale trovare tra i suoi forniti reparti uno degli sport più alla moda del momento, il padel. Inoltre, questa attività ludica e tecnica offre sensazioni di gioco incomparabili. Se è facile da affrontare, dovrai essere veloce e soprattutto anticipare per battere i tuoi avversari sul campo! Il padel si gioca in doppio su un campo pensato per utilizzare le pareti come appoggio per il rimbalzo. La partita si svolge in 3 set. Il punteggio è lo stesso del tennis. Si gioca con una racchetta speciale leggera e aerata, il cui design varia a seconda del tuo livello di pratica e delle tue esigenze.

Decathlon ti porta sul campo con questa racchetta da padel in promozione!

Se stai iniziando nel padel e non sai quale attrezzatura scegliere per i tuoi primi scambi, scopri la Drive bonze 3.2 di Adidas e il suo prezzo scontato di 55 € anziché 75 € fino al 15 luglio 2023. È progettata con una forma rotonda e un equilibrio neutro. La sua superficie morbida è composta da una schiuma Eva Soft Performance protetta da una superficie e un telaio in fibra di vetro. Questa combinazione le conferisce un peso leggero tra 360 e 375 g, oltre a una grande giocabilità. Inoltre, la Drive Bronze 3.2 di Adidas beneficia della tecnologia Smart Hole Lineal che prevede la posizione dei fori a gruppi di 3 in modo equidistante. Questo metodo rafforza la superficie della tua racchetta da padel per una durata prolungata. Inoltre, è un’attrezzatura ben pensata per segnare la tua entrata in questo sport ludico ed esigente.