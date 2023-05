Decathlon: la diminuzione del prezzo della leggendaria sedia pieghevole è l’offerta del giorno!

Stai per goderti l’aria aperta e sei alla ricerca di attrezzatura per accompagnarti?

Decathlon ha il prodotto ideale in negozio. Al momento, approfitta di un ribasso di prezzo su questa sedia pieghevole di successo!

Le belle giornate sono qui e hai voglia di campeggio o di momenti trascorsi all’aria aperta con i tuoi amici? Allora sei alla ricerca di attrezzatura compatta e facilmente trasportabile per installarti in un istante? Puoi contare sulle offerte speciali del momento da Decathlon! Trova la loro famosa sedia pieghevole basic di Quechua in promozione con un prezzo che passa da 16 € a 14 €. E’ stata ideata dal team di progettisti campeggiatori per permetterti di sederti dove vuoi. Inoltre, la sua altezza di 41 cm offre un’esperienza di seduta confortevole e adatta ai tavoli da campeggio progettati da Decathlon. Quindi, per trasportarla, non c’è bisogno di un sacchetto, ha una cinghia! E con un peso totale di 2,6 kg, sarà facile da dimenticare. La sedia pieghevole basic ha tutti gli strumenti necessari per diventare il tuo miglior alleato per le tue uscite.

Una sedia pieghevole di qualità a prezzo ridotto da Decathlon

L’azienda ti segue nella tua sete di fuga con attrezzature da campeggio adatte alle tue esigenze. Quindi, per soddisfare le tue esigenze di comfort durante le tue escursioni all’aria aperta, Decathlon ha ideato il marchio Quechua. Inoltre, è nel 1997 che una decina di collaboratori lascia gli uffici del quartier generale di Lille e si trasferisce ai piedi del Monte Bianco. Il loro obiettivo? Avvicinarsi il più possibile ai praticanti per progettare attrezzature adatte. Tuttavia, è in un appartamento di 55 mq che le prime creazioni di questo dipartimento speciale vedranno la luce. Quindi, da allora una successione di prodotti di successo viene immaginata ogni anno da questo dipartimento! Tra tende che si aprono in 2 secondi, sedie pieghevoli, attrezzature compatte e ingenue e abbigliamento tecnico a prezzi abbordabili, la ricetta del successo è stata trovata. Quindi campeggiatore, festaiolo o semplice appassionato di uscite all’aria aperta, Decathlon è un’azienda imprescindibile per accompagnarti.