Decathlon inventa l’ombrellone perfetto per le domeniche al mare

Dal momento che non è consigliabile esporsi in eccesso a soletanto meno durante le ore di massimo irraggiamento, è importante avere a ombrello in cui rifugiarsi nei giorni di spiaggia. Decathlon Ha un modello più economico e pratico.

Si tratta del Paruv 170 Ombrellone da spiaggia, di colore blu petrolio e originale forma squadrata. Ha un fattore di protezione solare (SPF) 50+, ideale per fare la domenica senza scottarsi.

Inoltre, resiste venti fino a 20 chilometri orari e ha la capacità di proteggere un adulto e un bambino, oltre ai tuoi effetti personali o alla tua attrezzatura da surf, e per un prezzo più conveniente.

Questo ombrello ha un il costo di 14,99 € e include una custodia per riporlo.