Decathlon innova con questa bicicletta da corsa a soli 1.150 euros, perfetta per il tuo allenamento quotidiano!

Decathlon sorprende ancora una volta, presentando una bicicletta da corsa innovativa al prezzo di soli 1.150€. Progettata per l’allenamento quotidiano, questa bicicletta unisce prestazioni eccezionali e un costo accessibile. L’innovazione e l’accessibilità vanno di pari passo, rendendo questa bici l’opzione ideale per gli appassionati di ciclismo desiderosi di portare il loro allenamento al livello successivo.

Decathlon è un marchio ampiamente noto per la sua abilità nel combinare tecnologia, comfort e prezzi accessibili. Uno dei suoi prodotti distintivi, la bicicletta da corsa in alluminio Van Rysel, rispecchia perfettamente questa filosofia. Mettendo in risalto componenti di alta qualità e significative innovazioni tecniche, questa bicicletta si rivela una scelta sagace per ogni ciclista alla ricerca di una macchina efficiente e confortevole.

Il telaio in alluminio Van Rysel: leggero per un comfort massimo

La bicicletta è basata su un nuovo telaio in alluminio Van Rysel, progettato con spessori variabili per ridurre il peso al minimo. L’alluminio è il materiale ideale per ottenere un buon equilibrio tra dinamismo e comfort. Il posizionamento dei cavi all’esterno del telaio facilita la manutenzione e la sostituzione dei componenti. Inoltre, il telaio è omologato UCI, garantendo la conformità alle norme della Federazione Internazionale di Ciclismo.

Alcune delle caratteristiche principali del telaio includono:

un design con spessori variabili per una leggerezza ottimale,

una conformità UCI che rispetta le rigorose norme internazionali,

e il posizionamento esterno dei cavi per una manutenzione semplificata.

Trasmissione Shimano e ruote Fulcrum Racing: efficienza a un prezzo accessibile

Per quanto riguarda l’equipaggiamento della bicicletta, troviamo una trasmissione Shimano a 11 velocità e un cambio Shimano 105 R7000. Questi componenti garantiscono un passaggio fluido tra le marce e una guida precisa e reattiva. Inoltre, le ruote Fulcrum Racing 6 in alluminio offrono leggerezza e resistenza notevoli, contribuendo all’efficienza di ogni pedalata.

I principali punti di forza di questo equipaggiamento sono:

un cambio Shimano 105 R7000 per una guida fluida e reattiva,

ruote Fulcrum Racing 6 per un’efficienza ottimale,

e una trasmissione Shimano a 11 velocità per una vasta gamma di marce.

Comfort e durata: pneumatici Michelin Lithion 2 e freni Shimano 105 R7000

In strada, il comfort e la sicurezza sono fondamentali. Con i suoi pneumatici Michelin Lithion 2 da 25 mm, la bicicletta assicura un’aderenza ottimale e una resistenza alle forature. I freni Shimano 105 R7000 in alluminio, offrono un’eccellente potenza di frenata, contribuendo così alla sicurezza del ciclista. La bicicletta è inoltre dotata di un sellino VanRysel Sport 900 per un comfort ottimale e di un reggisella in alluminio.

In conclusione, la bicicletta da corsa in alluminio Van Rysel di Decathlon rappresenta un’ottima scelta per ogni ciclista alla ricerca di una macchina che combina performance, comfort e durata. Con i suoi componenti di alta qualità, la sua geometria pensata per l’endurance e il suo prezzo accessibile, questa bicicletta si distingue nettamente dai suoi concorrenti. Il prodotto è disponibile per l’acquisto al prezzo di 1.150€.

