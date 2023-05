Decathlon: il prezzo di questo pallone da basket con 145 recensioni a 5 stelle è in caduta libera!

Superatevi e sfidate i vostri amici durante partite di basket infuocate con questo pallone Decathlon in promozione. Grazie al suo piccolo prezzo mostrato sul sito di vendita online, niente più esitazione! Preparati a dribblare!

Decathlon ti ispirerà alla pratica sportiva con i suoi prezzi ridotti del momento! Entra in gioco con l’attrezzatura performante ed economica offerta dal marchio. Il sito Decathlon offre articoli adatti a tutti i livelli, ma anche consigli per scegliere il tuo equipaggiamento. Potrai quindi fare una selezione informata e ben trovata per le tue passioni sportive. In questo momento, lo specialista dello sport ti invita a godere di grandi momenti con i tuoi cari senza spendere troppo. Se sei un appassionato di basket e vuoi sfidare i tuoi amici durante un prossimo incontro sul campo, fallo con questo pallone Tarmak! Decathlon ha ridotto il suo prezzo da 30 € a 25 €! Gli ideatori di questa gamma dedicata al basket hanno un solo obiettivo: aumentare il tuo piacere di giocare. E hanno avuto successo!

Scopri il pallone da basket in offerta da Decathlon

Ideale per dribblare o tentare un tiro a 3 punti, questo pallone da basket BT 500 di Decathlon sarà il tuo miglior alleato per le prossime partite. La sua dimensione 7 è raccomandata per ragazzi e uomini a partire dai 13 anni secondo le norme FIBA. È composto da poliuretano, che gli conferisce un buon tocco di palla e una grande resistenza. La qualità del rimbalzo è garantita da una vescica circondata al 70% di poliestere e al 30% di nylon, con un gonfiaggio prolungato. Per quanto riguarda l’aderenza, il design scavato dei canali non ti farà perdere la mano durante i tuoi attraversamenti del campo. I giocatori conquistati dai loro acquisti gli hanno assegnato il punteggio di 4,5 stelle su 5 con oltre 200 recensioni entusiastiche. Quindi tocca a te entrare in gioco con questo pallone BT 500 di Decathlon!