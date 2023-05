Decathlon: il prezzo di questo longboard è in caduta libera!

Decathlon offre attualmente ottime promozioni nella sezione dedicata agli appassionati di sport sulla tavola. Se stai cercando una nuova tavola per le tue avventure, dai un’occhiata a questo longboard dal prezzo speciale!

Se sei uno sportivo del fine settimana o un atleta esperto, Decathlon ti segue in tutte le tue passioni sul suo sito di vendita online. Il suo obiettivo? Fornirti i mezzi per praticare il tuo sport con attrezzature performanti senza svuotare il tuo portafoglio! E se ti interessa il mondo dello skate, la gamma Oxelo è pensata per te. Questo universo è ricco di attrezzature dedicate a questa pratica ludica ed esigente. Personalizza il tuo acquisto in base ai tuoi desideri grazie a numerose parti di ricambio o tavole complete. Avrai quindi la scelta per trovare la tua futura alleata! Ideale per scendere le strade della città, Oxelo progetta skateboard o longboard adatti a tutti gli stili. Quindi, sia che tu sia un principiante o un esperto, sia che tu stia andando a lezione, facendo discese o ballando, non aver più paura di lanciarti! Decathlon ha previsto un’offerta che ti darà voglia di skate.

Decathlon ha ridotto il prezzo di questo longboard con una valutazione di 4,8 stelle su 5 sul suo sito

Il longboard Fish 500 nero è in promozione sul sito di Decathlon! Per 85 € invece di 99 €, concediti questa tavola con un look deciso e pensata per il cruising e gli spostamenti in città. Il suo comfort e la sua maneggevolezza sono seducenti. In confronto al suo acerrimo nemico, lo skateboard, la sua lunghezza è maggiore. Ciò gli conferisce una maggiore stabilità e una sensazione di sicurezza soprattutto per le prime attraversate. Questo longboard ha un deck Fish accuratamente decorato e composto da 7 strati di betulla con una flessibilità ferma. È montato su ruote morbide dotate di cuscinetti ABEC 7 per uno scivolamento fluido. Non aver paura di perdere il controllo nelle curve! Questi truck sono montati inversamente per controllare la tua traiettoria, anche a velocità sostenuta. Con questo ultra-stiloso longboard, rivedrai il tuo modo di spostarti.