Decathlon: il nuovo prezzo di questo BMX con recensioni unanimi fa impazzire gli esperti!

Il reparto bici di Decathlon ha una sorpresa speciale per voi. Siete alla ricerca della vostra prima BMX per entrare nel mondo degli sport estremi? Scoprite la Superstar Mirror Sand sul sito di vendita online!

Il marchio francese Superstar fa salire i suoi rider in alto! Se siete amanti delle emozioni forti, scendere sui circuiti pieni di salti non vi spaventa? Fate un ingresso notevole nel vostro nuovo sport con attrezzature di qualità! Superstar Bicycles Co è un marchio nato sul territorio che offre sia biciclette complete, ma anche una gamma di accessori. Il combo ideale per adattarsi ai vostri desideri! Le BMX Superstar fanno parte dell’attrezzatura utilizzata da molti atleti durante competizioni internazionali. Tutti sono noti per la loro durata e la loro grande resistenza. Inoltre, è possibile acquistare questo modello Mirror Sand presso Decathlon a un prezzo vantaggioso. Lo troverai sul sito di vendita online dell’azienda al prezzo di 330 € anziché 380 €. Scegliete di pagare in contanti o in 4 volte senza interessi grazie alle offerte di finanziamento.

La migliore ragione per iniziare con la BMX è da Decathlon

Grazie a Decathlon, avete la possibilità di equipaggiarvi per percorrere le vostre prime piste a basso costo. Lo specialista di tutti gli sport presenta attualmente la BMX ideale per i principianti alla ricerca di una bicicletta di qualità a prezzi ridotti. Lo specchio di sabbia è un modello evolutivo noto per la sua stabilità. È a suo agio ovunque! Che si tratti di un parco, di strade o di una pista di trail, ogni luogo percorso su questa BMX Superstar Mirror Sand diventerà il vostro nuovo campo di gioco! Il suo telaio ha un rinforzo esterno sul Down Tube e una colonna di sterzo rialzata. Per quanto riguarda la solidità, il telaio, il manubrio e la forcella sono in acciaio Hi Ten. I cuscinetti delle ruote e il movimento centrale Superstar 3 pezzi sono sigillati. Inoltre, questa BMX è dotata di una piastra dentata in acciaio da 25 denti. Il Superstar Mirror Sand è adatto ai rider di 1,65 m e oltre.