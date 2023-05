Decathlon: i pattini a rotelle Oxelo vedono i loro prezzi cadere a vista d’occhio!

Scorri le strade in modo diverso con i tuoi pattini ai piedi! Decathlon sta promuovendo questa coppia dallo stile retrò per accompagnarti nei tuoi spostamenti. Vai al sito per scoprirlo con il suo piccolo prezzo!

Decathlon ti dà voglia di slittare con le sue offerte del momento! Per soddisfare i rider di tutti i tipi, il marchio ha creato la sua gamma Oxelo. Questo marchio a sé stante è dedicato alla progettazione e alla produzione di attrezzature per lo slittamento urbano. Pattini in linea, monopattini, skateboard o pattini a rotelle, non manca nulla per scendere le strade divertendosi! E oggi, è il pattino a rotelle che viene messo in evidenza sul sito con questo modello per adulti in promozione. Allo stesso tempo ecologico e ludico, è tornato alla ribalta negli ultimi anni. Riflette la tendenza ai modi di trasporto alternativi e l’interesse crescente per le attività all’aria aperta. Una buona ragione per scoprire questo modo di circolare mentre si fa sport. E grazie a Decathlon, godrai di un nuovo paio di pattini a rotelle senza spendere un patrimonio!

Scorri al miglior prezzo senza dimenticare lo stile con questi pattini a rotelle Decathlon!

Con il loro look retrò da sneakers, questi pattini a rotelle Quad 100 di Oxelo hanno tutto per piacere. E va bene così, in questo momento, Decathlon ha abbassato il prezzo di questo modello e lo ha ridotto a 55 € anziché 65 €! Vuoi scoprire o riscoprire il piacere dello slittamento? Con loro, tutte le possibilità si aprono davanti a te! A seconda dei tuoi desideri, una volta calzati, potrai passeggiare per le strade, scivolare in zona urbana o ballare sulle piste da ballo. Questi pattini a rotelle Decathlon combinano comfort, versatilità e stile. Inoltre, il tocco vintage di questa sneaker bordeaux è un vero e proprio omaggio ai pattini da skate degli anni ’80. La loro progettazione si concentra sul comfort. Inoltre, hanno una suola spessa per un migliore supporto durante la tua pratica. Le ruote sono invece in poliuretano per uno scorrimento morbido.