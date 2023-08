Decathlon ha scontato le scarpe da trekking da uomo, con rinforzo in gomma per terreni rocciosi.

Il trekking è una delle attività sportive più praticate in tutto il mondo, uscire per godersi la montagna e camminare su terreni diversi e con diverse condizioni atmosferiche, sia sotto il sole che sotto la pioggia, poiché in entrambi i casi si potrà godere appieno di tutto ciò che la natura offre in qualunque ambiente. Oggi ti mostriamo un paio di scarpe da trekking di Decathlon che sono tra le migliori che puoi trovare, perfette anche per terreni sassosi… e le puoi avere scontate!

Decathlon ha nel suo vasto catalogo una grande varietà di prodotti perfetti per praticare il trekking e un gran numero di attività in montagna, sia abbigliamento che calzature, attrezzature, accessori, ecc. La catena francese ha successo in Italia grazie al suo eccellente rapporto qualità-prezzo e, soprattutto, alla vasta gamma di prodotti che offre per tutti i tipi di sport e attività all’aperto, un assortimento senza pari.

Le scarpe da trekking di Decathlon in sconto

Si tratta delle scarpe da montagna e trekking uomo Quechua MH100 grigie, delle calzature estremamente comode che potrai sfruttare al massimo e che vale davvero la pena acquistare se pratichi spesso questo tipo di attività, poiché le sue caratteristiche supereranno le tue aspettative. Attualmente sono scontate di 5 euro, il prezzo finale è di 34,99 euro.

Queste fantastiche scarpe da trekking di Decathlon sono state appositamente progettate per percorsi in montagna della durata di 3-4 ore su percorsi inferiori a 10 km e con poca pendenza. Tra le loro caratteristiche più interessanti:

Hanno una suola in gomma aderente con tasselli da 4 mm che offrono un’eccellente aderenza al terreno ad ogni passo. Vengono effettuati test di aderenza su diverse superfici e si contano su diversi utenti che valutano la qualità delle suole sul terreno per 500 km in montagna.

Rinforzo resistente in gomma sulla punta, appositamente progettato per il transito su terreni sassosi e per evitare che possano penetrare nella scarpa e danneggiare il piede.

Eccellente ammortizzazione per tutta la lunghezza del piede grazie all'intersuola in schiuma EVA.

Scarpe leggere, con un peso di 355 g nella taglia 43.

È importante sottolineare che per realizzare il tessuto della fodera e la copertura della soletta viene utilizzato un filo tinto in origine per ridurre l’impatto ambientale, evitando così di consumare molta acqua per la tintura quando viene effettuata in massa, integrando i pigmenti di colore fin dalla fabbricazione del filo.