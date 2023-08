Decathlon ha l’ombrellone perfetto e conveniente per proteggersi dal sole!

Decathlon ha appena messo in vendita un prodotto perfetto per quest’estate. Un ombrellone a un prezzo accessibile, che ti proteggerà dal sole.

Chi ha detto che si trovano solo prodotti sportivi da Decathlon? Sicuramente non il marchio specializzato in questo settore. La prova è che l’azienda ha appena messo in vendita un prodotto che ti aiuterà a proteggerti dal sole grazie a questo nuovo ombrellone.

Degli MTB ma non solo

Alcuni si chiedono se hanno cliccato sull’articolo giusto. Infatti, come accennato in precedenza, Decat’ è specializzata nello sport piuttosto che nei prodotti per proteggersi dal sole o altro. Tuttavia, sei nel posto giusto.

È vero, siamo abituati a trovare principalmente nuove MTB o nuove paia di scarpe quando andiamo da Decathlon. Tuttavia, questo non è sempre il caso. Ma tranquilli, questi prodotti rimangono sugli scaffali.

Infatti, recandovi nei negozi, continuerete a trovare le ultime biciclette o attrezzature per le vostre escursioni. Ma come Lidl e altri, il marchio specializzato nello sport pensa anche al vostro benessere.

Ecco perché ha deciso di mettere in vendita un prodotto che si adatta perfettamente alla stagione in corso. E anche se le temperature sono leggermente scese negli ultimi giorni, non preoccupatevi, il caldo tornerà presto.

Infatti, dovrete proteggervi dal sole. Dopo una passeggiata in MTB, niente di meglio che andare in spiaggia per rilassarsi. Ma se è così, a volte dovete proteggervi dal sole che può essere pericoloso per la salute.

Ed è qui che entra in gioco il nuovo ombrellone di Decathlon! Infatti, il marchio ha appena lanciato un nuovo parasole che delizierà tutti i clienti. Oltre al suo utilizzo semplice, il prezzo è molto interessante.

Il nuovo ombrellone di Decathlon

I nostri colleghi di El Mira fanno sapere in primo luogo che si tratta di un ombrellone di grandi dimensioni. Infatti, tutta la tua famiglia potrà stare sotto di esso e proteggersi. Ideale per le calde giornate pomeridiane.

Infatti, questo nuovo prodotto di Decathlon misura due metri! Capisci quindi che le dimensioni sono molto interessanti. Oltre a ciò, offre una grande resistenza. E non stiamo esagerando quando parliamo di resistenza.

Resiste a venti fino a 35 km/h. Questo, grazie al doppio strato di finestra superiore che offre. Ha anche aste anti-torsione molto resistenti, in grado di evitare che l’ombrellone si rompa a causa dell’azione del vento.

Puoi contare anche sul sistema Pincho con una punta in alluminio rinforzato. Il prodotto di Decathlon offre anche protezione solare UPF50+. E blocca il 99% dei raggi UV. È molto leggero, pesa solo un chilo e mezzo.

In trenta secondi, questo oggetto sarà piantato nella sabbia e potrà proteggerti. Resta da sapere la cosa più importante ora. Ovvero il prezzo di questa piccola gemma. Secondo i nostri colleghi, dovrai pagare 45,95 euro. Inoltre, avrai la scelta tra due colori: blu o multicolore.