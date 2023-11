Decathlon ha le scarpe barefoot che faranno sparire i tuoi problemi di schiena.

Sapevi che le scarpe che indossi possono influenzare la tua salute posturale? Molte volte, le scarpe convenzionali ci costringono ad adottare una forma di camminata innaturale, che può causare dolori alla schiena, al collo e alle articolazioni. Ecco perché sempre più persone optano per le scarpe barefoot, che imitano la sensazione di camminare a piedi nudi e rispettano l’anatomia e la biomeccanica dei nostri piedi. E da Decathlon le hai disponibili. Prendi nota, perché Decathlon ha le scarpe barefoot con cui i tuoi problemi alla schiena scompariranno.

Le scarpe barefoot si caratterizzano per avere una suola sottile e flessibile, che consente di sentire il terreno e adattarsi ad esso, e un design ampio e senza cuciture, che lascia spazio al movimento naturale delle dita e evita sfregamenti. Inoltre, non avendo tacco né ammortizzazione, le calzature barefoot favoriscono una camminata più efficiente e un migliore allineamento corporeo, il che si traduce in una minor tensione muscolare e una maggiore stabilità.

Se vuoi provare i benefici delle scarpe barefoot, da Decathlon troverai una vasta gamma di modelli del marchio Vivobarefoot, leader nel settore. Vivobarefoot offre scarpe barefoot per tutti i tipi di attività, dal running all’escursionismo, passando per il trail o l’uso urbano. Tutte le loro scarpe sono realizzate con materiali di alta qualità, rispettosi dell’ambiente e degli animali, in quanto sono vegan.

Ecco alcuni dei migliori modelli di scarpe barefoot che puoi trovare da Decathlon:

Scarpe Trail Uomo Vivobarefoot Primus Trail II FG

Se ti piace correre nella natura, queste scarpe sono per te. Sono flessibili e durevoli, realizzate con materiali riciclati ad alte prestazioni che creano una calzatura leggera e traspirante perfetta per evitare dolori alla schiena causati dalle calzature e ideale da indossare all’aperto. La suola ha un disegno esagonale che offre una buona aderenza su terreni solidi e asciutti, e la chiusura con lacci assicura un’ottima vestibilità. Il prezzo è di 155 € ma attualmente ha uno sconto del 16% quindi si aggira intorno ai 129,95 €.

Scarpe Trail Uomo Vivobarefoot Primus Trail III SG

Queste scarpe sono ideali per gli amanti del trail che cercano una sfida maggiore. La suola ha tacchetti prominenti che si adattano a terreni morbidi e umidi, come fango o neve. La parte superiore è traspirante e leggera, e ha un collo aderente che impedisce l’ingresso di sabbia e sassi. Inoltre, sono molto facili da indossare e togliere, grazie alla cerniera laterale. Il prezzo è di 119,95 euro.

Stivale da Trekking Donna Vivobarefoot Novus

Se preferisci camminare in montagna, questi stivali sono la tua migliore opzione. Sono stivali minimalisti, fuoristrada e versatili, che puoi portare dalla città al campo. La suola è resistente a forature e abrasioni, e la parte superiore è in biocuoio cromo-free, che offre una totale flessibilità per camminare a piedi nudi. Sono stivali eleganti e comodi, realizzati a mano con materiali naturali in Portogallo. Il prezzo è di 199,95 euro.

Scarpe da trekking donna Vivobarefoot Primus trail

Queste scarpe sono perfette per le donne che vogliono godersi la natura con libertà. Sono scarpe da trail leggere e versatili, adatte a qualsiasi tipo di superficie. La suola ha tacchetti multidirezionali che offrono una buona trazione e stabilità, e la parte superiore è in mesh traspirante e resistente, che si adatta al piede come una seconda pelle. Il prezzo è di 119,95 euro.

Scarpe da Running per Bambini Vivobarefoot Primus Trail II

Anche i bambini possono beneficiare delle scarpe barefoot, che li aiutano a sviluppare una camminata naturale e salutare fin da piccoli. Queste scarpe sono ideali per i bambini che amano correre e giocare all’aria aperta. Sono flessibili e resistenti, fatte con bottiglie di plastica riciclata per prendersi cura del pianeta. La suola ha un disegno esagonale che offre una buona aderenza su superfici asciutte, e la chiusura con lacci e cerniera laterale facilita la calzata e lo slacciare. Il prezzo è di 74,95 euro.

