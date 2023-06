Decathlon ha la valigia perfetta per le piccole fughe a meno di 35 €!

Sei solito fare giri in tutta la Francia ogni anno? Sappi che Decathlon ha LA valigia perfetta per i tuoi piccoli viaggi!

Decathlon sorprende costantemente i suoi clienti con le sue innumerevoli pepite. E di recente, il marchio ha messo in vetrina una incredibile valigia perfetta per i tuoi spostamenti. Stopandgo ti svela tutto.

Una incredibile valigia da acquistare al volo

Viaggiare è un lusso! Per partire all’avventura quando vogliamo, è piacevole avere la borsa perfetta per i nostri effetti personali.

Mentre l’estate sta per arrivare, Decathlon è all’ascolto delle richieste dei suoi clienti. Tra qualche settimana, sarete migliaia a godervi le vostre vacanze.

Quindi, per fare in modo che tutto sia perfetto, l’organizzazione è fondamentale. Itinerari, prenotazioni, bagagli, tutto è studiato fino al giorno J.

In ogni caso, se stai cercando una valigia del tono giusto per metterci tutte le tue cose, sappi che Decathlon ne ha appena commercializzata una che vale la pena di vedere.

Ti faciliterà la vita per tutti i tuoi spostamenti! Della marca Kipsa, questo piccolo gioiello ha tutto per piacerti.

La borsa Decathlon ti permetterà di viaggiare in tutta tranquillità. Pratica, oltre ad avere un design moderno, questa valigia ha dimensioni di 50 x 32 x 20 centimetri. In questo modo, non sarai troppo ingombrato!

Dispone di tre comparti. Avrai quindi i tuoi effetti personali a portata di mano. Il suo plus? Le sue ruote ultra-resistenti che non ti deluderanno mai. La valigia ha anche occhielli di ventilazione. Se questo articolo Decathlon ti ha conquistato, dovresti consultare subito il suo stock sul sito ufficiale del marchio. Ovviamente, questo prodotto è disponibile anche nei negozi.

Decathlon: Promozioni a volontà

In vista della stagione estiva, i negozi si sono affrettati a presentare innumerevoli novità. Come Decathlon!

Il gigante dei prodotti sportivi ha messo i piatti in tavola. Ad oggi, nei suoi scaffali, è impossibile non trovare quello che fa per voi.

Per cominciare, avrete la possibilità di avere uno sconto su un bel paio di scarpe Salomon. Se il gruppo ha fatto il buzz con un nuovo vestito da sport, attualmente un tavolo da ping pong sta suscitando passioni!

Ma la crema della crema rimane le famose biciclette elettriche che sono attualmente in promozione. Per deliziare gli appassionati di ciclismo!

Se vuoi muoverti senza sforzo e senza spendere troppo, un consiglio… Vai da Decathlon.

Si tratta dei modelli Elops LD 500E. Sappi che queste biciclette sono dotate di una batteria da 504 Wh che offre una bella autonomia.

E non è tutto! Hanno un’assistenza elettrica in modo che il loro peso di 23 kg non sia subito. Ovviamente, altre opzioni altrettanto allettanti dovrebbero interessarti.

Come le gomme antiforatura, il guardafango o anche il cavalletto… Con questo, potrai partire all’avventura senza esitazione!

Queste biciclette sono attualmente in vendita a 1499 euro, infatti, una bella riduzione di 200 euro è stata applicata. Quindi non perdere tempo se vuoi avere il tuo. Un’occasione d’oro da non perdere!