Decathlon ha la soluzione per combattere gli sfregamenti quest’estate!

Lo sport estivo porta alla sudorazione… e agli sfregamenti. Ma Decathlon ha la crema ideale per evitare dolori!

Voglia di fare sport sotto il sole? Mentre le temperature sono pesanti da diversi giorni, Decathlon ti aiuta a fare attenzione. E soprattutto a evitare gli sfregamenti. Stopandgo ti presenta la crema ideale per non farsi male!

Fastidiosi sfregamenti

Perché il marchio francese fa tutto per facilitare la vita degli sportivi. Si può quindi pensare al proprio zaino, più che pratico, per andare in palestra… Ma una volta finito lo sport, si può finire rapidamente con dei problemi. Si può anche finire per avere male.

In effetti, l’estate e il sole possono sembrare molto simpatici. Decathlon ha anche lanciato una gamma completa per preparare il proprio summer body per la spiaggia. Ma chi dice sport sotto il sole dice anche pericolo… e persino sofferenza in alcuni casi.

Il sole mette infatti a dura prova la pelle. Già per le scottature e il calore. Meglio quindi evitare le uscite in bicicletta o la corsa tra mezzogiorno e le 17. Un buon modo per evitare colpi di sole, disidratazione e mettere il proprio corpo a troppo dura prova.

Ma anche se si sceglie di andare in palestra o correre al mattino, si fa comunque fronte a forte calore. E la sudorazione provoca fastidiosi sfregamenti. Decathlon ha quindi lanciato lo strumento definitivo per evitare le irritazioni che rovinano il piacere.

Così, i piedi, i capezzoli e le articolazioni possono rapidamente sfregarsi… e far apparire piaghe dolorose. Meglio prevenire che curare. E i creatori hanno optato per una crema semplice ed efficace. Che non costa nemmeno tanto!

Decathlon: la crema ideale per l’estate

“Il nostro team di sportivi ha progettato questa crema anti sfregamento molto resistente per proteggere la tua pelle dagli arrossamenti e dalle irritazioni durante lo sport”, si può così leggere sul sito del marchio. E questa crema funziona su tutte le zone!

Caviglie, pettorali, inguine, gomiti e ginocchia: questa crema Decathlon può essere spalmata su tutte le parti sensibili. E così evitare a chi ha recentemente acquistato racchette da tennis di rimpiangere subito quell’acquisto.

Perché il marchio moltiplica le promozioni in questo momento… Ma mentre l’estate inizia, meglio equipaggiarsi e prepararsi bene per evitare sorprese sgradite. Stessa cosa per chi ha deciso di fare escursioni durante l’estate!

Si può quindi pensare a quelli che prenderanno d’assalto il GR20 durante i bei giorni. Ma per camminare per chilometri e chilometri, meglio equipaggiarsi. E la crema Decathlon fa parte degli indispensabili ai quali si pensa troppo poco!

Il marchio propone così di “godere del tuo sport senza arrossamenti, irritazioni o vesciche“. Per questo, un semplice trucco: “la nostra crema anti sfregamento protegge la tua pelle durante tutti i tuoi allenamenti o competizioni.”

Rimane un dettaglio: il prezzo. E ancora una volta, il marchio francese non delude la sua reputazione. Perché la crema si vende a 7 euro sul sito internet… Per preparare belle sessioni di sport sotto un bel sole estivo!