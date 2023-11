Decathlon ha il prodotto ideale per le tue gite a meno di 30 euro.

Fare una breve vacanza è consigliabile per chiunque in occasione di qualche giorno libero o durante il fine settimana, per staccare dalla routine e godersi un ambiente diverso dal solito. Oggi ti mostriamo un prodotto di Decathlon perfetto per le tue vacanze che puoi portare con te per meno di 30 euro e che diventerà un must-have per te… corre a prenderne uno!

Decathlon offre nel suo vasto catalogo tutto il necessario per fare una vacanza senza tralasciare nulla, soprattutto se si tratta di una vacanza in montagna, sempre ai migliori prezzi e con grande qualità e prestaioni.

Il materasso gonfiabile di Decathlon che ti serve per le tue vacanze

Si tratta del Materasso gonfiabile per 2 persone Quechua Air Basic, uno dei tanti materassi che la catena francese offre nei suoi negozi e che in questo caso è per 2 persone, o per una sola se ti piace avere molto spazio, dato che le sue dimensioni sono come un letto matrimoniale. Attualmente ha uno sconto che fa scendere il prezzo finale a 28,99 euro, un’affare da non perdere.

Questo fantastico materasso gonfiabile di Decathlon ha una lunghezza di 190 cm e una larghezza di 140 cm, con uno spessore di 16 cm, quindi è un ottimo materasso per campeggiare ovunque tu voglia (e possa) e dormire non sarà un problema poiché potrai farlo con totale comodità. Progettato per chi cerca il massimo comfort per un ottimo riposo.

Ha una texture in velluto, che aumenta la qualità del sonno. Con una resistenza minima di circa 60 cicli di gonfiaggio, potrai gonfiarlo in meno di 2 minuti se utilizzi una delle pompe d’aria compatibili che vende Decathlon. È un materasso resistente e omologato con valvola anti-ritorno per un gonfiaggio sicuro ed efficace.

Ha un peso di 4 kg, un volume di 8,2 l e una cosa molto importante è che include un kit di riparazione con una toppa per poterlo riparare nel caso in cui si graffiasse o bucasse in qualche momento.

Se ti piace andare in campeggio o fare una vacanza e vuoi garantirti un posto dove dormire comodamente, non c’è dubbio che questo materasso gonfiabile di Decathlon possa essere una delle migliori opzioni che troverai sul mercato, e ad un prezzo fantastico inoltre.

4.8/5 - (5 votes)