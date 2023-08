Decathlon ha i prodotti per rimettersi in forma al ritorno a scuola 2023!

Mentre l’inizio dell’anno scolastico si avvicina, Decathlon propone numerosi articoli sportivi per rimettersi in forma e mantenersi in salute.

Nei prossimi giorni, l’inizio dell’anno scolastico farà il suo ritorno. Ma non è troppo tardi per (ri)iniziare a fare sport. Infatti, Decathlon offre numerosi prodotti per riprendersi in mano. Stopandgo vi racconta tutto da A a Z!

Decathlon sprona i suoi clienti a fare sport

Lo sport è un’attività fondamentale. Eh sì, è importante mantenersi in forma. Ma ogni attività sportiva ha un costo. È necessario noleggiare o acquistare attrezzatura, e a volte può diventare costoso.

Così, Decathlon si presenta come un vero alleato per coloro che vogliono fare sport senza svuotare il loro portafoglio. Infatti, il negozio offre numerosi prodotti di qualità a prezzi allettanti.

Ad esempio, gli amanti del running finalmente troveranno la scarpa adatta con un paio di Salomon in saldo. Con uno sconto di 15 euro, è difficile resistere a questo modello!

Più recentemente, Decathlon ha anche messo in vendita un fantastico kit sportivo per bambini. Eh sì, lo sport è per tutti. Ed a questa età, è importante fare attività fisica.

Con una borsa sportiva, un pantaloncino da calcio, una maglietta e un paio di scarpe da ginnastica, questo kit è perfetto per muoversi. Inoltre, con il suo prezzo di 25 euro, sarebbe un peccato rinunciarvi.

E come una buona notizia non arriva mai da sola, Decathlon ha appena presentato un nuovo kit di allenamento per coloro che vogliono far lavorare il loro corpo. Stopandgo vi dice di più!

Un kit di allenamento completo e conveniente

Nelle negozi Decathlon, è difficile non trovare ciò che si cerca. Attraversando gli scaffali, si trovano articoli sportivi sul calcio, il tennis, la danza, il basket, l’escursionismo e persino la pesca!

Nel lotto, sono inclusi anche prodotti centrati sull’allenamento con i pesi. Infatti, Decathlon vende macchine, tappeti e persino manubri. Fantastico!

E per l’inizio dell’anno scolastico, il negozio francese presenta il suo kit di allenamento con bilancieri e dischi. Una combinazione perfetta per allenarsi dal salotto come un professionista.

Il kit viene fornito con 2 bilancieri filettati da 2 kg, 4 dadi cromati per regolazione, 8 dischi da 1 kg e 4 dischi da 2 kg, per un totale di 20 kg. C’è quindi tutto il necessario per allenare i muscoli in modo completo!

Inoltre, questi manubri Decathlon sono in grado di sostenere un carico di 32 kg. Con i loro materiali resistenti e durevoli, non bisogna avere paura di usarli con forza.

Le piastre si adattano facilmente ai bilancieri e dispongono di un sistema di bloccaggio sicuro per evitare che scivolino durante l’allenamento. Insomma, questo prodotto ha tutto per piacere.

Ma la domanda che tutti si pongono è il valore di questo kit Decathlon. Sul sito del marchio, è indicato al prezzo di 49,99 euro. Se vuoi acquistarlo in negozio, dovrai sborsare 59,99 euro.