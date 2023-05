Decathlon ha già preparato le piscine: approfitta di questi sconti.

Scopri le offerte sulle piscine di Decathlon per rinfrescarti durante l’estate

Con l’arrivo della primavera e l’aumento delle temperature, le piscine diventano un elemento essenziale per rinfrescarsi e godersi al meglio le giornate all’aperto durante l’estate, soprattutto se ne hai una in casa. Scopri le nostre offerte sulle piscine di Decathlon, ideali se hai bambini che adorano giocare in acqua per ore ed ore.

Decathlon offre una vasta gamma di piscine, alcune disponibili tutto l’anno ma molte altre solo durante l’estate, di diverse dimensioni e caratteristiche per soddisfare ogni tua esigenza.

Le piscine di Decathlon in sconto da non perdere

Piscina Intex Independiente

Questa piscina è ideale per insegnare ai bambini a nuotare grazie alle sue ridotte dimensioni, con un diametro di 2,44 m e un’altezza di soli 61 cm. Realizzata in vinile e di colore blu, è una piscina gonfiabile a forma circolare con una capacità di 1,9 m3 e uno sconto incredibile del 33% che la rende disponibile al prezzo di soli 29,99€, un vero affare da cogliere al volo.

Piscina tubolare LUDO 3

Questa piscina ha una forma rettangolare, con una struttura metallica e un design che combina la bellezza di una piscina interrata con il grande vantaggio di essere smontabile, un vero punto di forza per riporla facilmente quando non in uso e utilizzare lo spazio per altre attività ricreative. Con misure di 5,49 x 2,74 x 1,32 m, ha caratteristiche come una grande zona per il bagno e un sistema di pompe di filtrazione, che include un filtro a sabbia, una scala, una copertura, un tappetino e un kit di manutenzione. Attualmente in sconto del 18%, il prezzo finale è di 843€, con un risparmio di quasi 200€.

Piscina tubolare LUDO 1

L’ultima piscina in offerta che ti consigliamo è anch’essa rettangolare e blu, della stessa marca della precedente, con misure di 4 x 2 x 1 m, che offre un’ottima zona per il bagno e il gioco, specialmente per i più piccoli. Non ha una pompa di filtrazione, ma è dotata di una scala a tre gradini per entrare e uscire velocemente dall’acqua. Grazie allo sconto del 33%, ha un prezzo finale di 329€.

4.2/5 - (11 votes)