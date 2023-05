Decathlon finalmente lancia un abbonamento per il prestito di attrezzature!

Decathlon propone ancora una volta una nuova soluzione economica con un abbonamento che consente di noleggiare attrezzature.

Decathlon innova con un nuovo concetto. Il marchio sportivo francese offre un sistema di abbonamento per il noleggio di attrezzature ai propri clienti. Stopandgo ti dice di più!

Decathlon facilita l’accesso allo sport

Non è più una sorpresa, Decathlon attira molti clienti grazie agli articoli a basso costo. Naturalmente, la forza di questo negozio sta anche nella sua grande varietà di discipline.

Infatti, i clienti trovano facilmente ciò che cercano nei negozi Decathlon. Inoltre, il gigante francese offre spesso promozioni molto utili per gli sportivi.

Ad esempio, i fan di basket saranno felici. Infatti, Decathlon ha ridotto i prezzi del suo pallone Tarmak BT 500. Il bel tempo sta tornando e le piazze e i campi sportivi stanno riempiendosi di sportivi. Ma non è tutto!

Con il bel tempo che sta arrivando, le escursioni riprenderanno con forza. Decathlon ha pensato a tutto per evitare che i clienti siano sorpresi dalla pioggia, con una nuova giacca impermeabile.

In breve, il marchio francese è presente su tutti i campi sportivi. Ma l’azienda ha anche un’altra lotta che consiste nell’accesso allo sport. Purtroppo, alcune persone non hanno i mezzi per praticare una disciplina.

Per contrastare questo problema, Decathlon ha messo in atto un sistema di noleggio. Infatti, i clienti possono noleggiare attrezzature a basso costo. Questo nuovo metodo sta riscuotendo un grande successo.

L’azienda francese è andata oltre con una nuova offerta che potrebbe far felici gli sportivi. Stopandgo ti dice di più!

Il noleggio di attrezzature raggiunge un nuovo livello

Da poco, i clienti possono recarsi da Decathlon per noleggiare sci, biciclette o addirittura mazze da golf. Questo sistema di noleggio di attrezzature piace a molti clienti e quindi la catena ha voluto cavalcare l’onda.

Infatti, il gigante francese propone ora un sistema di abbonamento. Questa tendenza è nata in Francia, ma sta prendendo sempre più piede nei nostri paesi vicini come Belgio e Paesi Bassi.

Per quanto riguarda questo sistema di noleggio, i clienti hanno il diritto a tre tipi di abbonamento con prezzi diversi. È quindi il modo giusto per le famiglie o le persone con pochi mezzi per scoprire una nuova disciplina.

Sempre in questa dinamica di riduzione dei prezzi, questo nuovo sistema potrebbe dare i suoi frutti nei prossimi mesi e anni. Una cosa è certa, i concorrenti di Decathlon probabilmente inizieranno a fare lo stesso.

In ogni caso, il gigante sta facendo del suo meglio per quanto riguarda le attività acquatiche. L’estate sta arrivando e il marchio ha fatto uno sforzo sulle sue attrezzature da spiaggia.

Ad esempio, i gommoni o la tavola da kitesurf sono in promozione nei negozi Decathlon. Quindi si può rimanere per ore sulla spiaggia durante le lunghe giornate estive.

Le promozioni probabilmente continueranno a piovere nei negozi di sport. Da seguire!