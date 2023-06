Decathlon fa un botto sul mercato con le scarpe sportive Puma che si abbinano perfettamente a tutto.

Le scarpe da ginnastica sono le calzature più utilizzate in tutto il mondo, sia dai bambini che dagli adulti, e senza dubbio sono estremamente comode e utili per molto più che per fare sport, perché sono ideali anche per una lunga lista di routine quotidiane. Oggi ti mostriamo delle scarpe da ginnastica Puma che stanno spopolando su Decathlon grazie a un’estetica che ti permetterà di abbinarle con assolutamente tutto… fai in fretta perché volano via!

Puma è uno dei marchi sportivi più conosciuti a livello internazionale, un’azienda tedesca di successo che mette a disposizione del pubblico una grande varietà di design di scarpe, abbigliamento e accessori, sempre di qualità e con le maggiori garanzie. Poca gente lo sa, ma il fondatore della Puma era il fratello del fondatore della Adidas, entrambi avevano una fabbrica in comune, la vendettero in seguito a un litigio e ognuno aprì la propria fabbrica… e entrambi riuscirono a posizionarsi tra i migliori e i più venduti al mondo.

Le scarpe da ginnastica bianche Puma che vorrai sempre indossare

Si tratta delle Scarpe da Ginnastica Donna PUMA Cilia Mode Bianco, un bellissimo design di scarpe da ginnastica total white che spopola proprio per questo motivo, perché sono completamente bianche, senza avere alcun dettaglio di colore, il che le rende molto interessanti e accattivanti. Attualmente hanno un prezzo di 65 euro, forse il più basso che troverai tra tutti i negozi che le vendono, disponibili nelle taglie dalla 36 alla 41.

Queste fantastiche scarpe da ginnastica bianche Puma vanno bene con assolutamente tutto, quindi ti daranno infinite possibilità di creare look diversi, sia se vuoi praticare un’attività sportiva che se vuoi un look più casual, ad esempio per indossarle con dei jeans e uscire a prendere qualcosa o andare a lavorare. Sono delle scarpe da ginnastica dalle linee pure che emanano il più puro spirito degli anni ’90, un design che chiaramente porta il DNA di Puma.

Tra le altre caratteristiche si possono evidenziare alcune molto interessanti:

Soletta SoftFoam+ che garantisce un appoggio comodo.

che garantisce un appoggio comodo. Tomaia corta che dona un’aria molto femminile.

Calzatura tipo scarponcino basso .

. Rete esterna in pelle sintetica.

Intersuola in EVA che garantisce un grande comfort.

Soletta in gomma per una presa ottimale su praticamente qualsiasi superficie.

su praticamente qualsiasi superficie. Logo PUMA No. 1 sulla linguetta.

Logo PUMA No. 2 sul lato.

Logo del felino PUMA sulla parte posteriore del tallone.

Se cerchi delle calzature semplici ma molto attraenti e versatili, senza dubbio queste scarpe da ginnastica bianche Puma sono una delle migliori opzioni che troverai.