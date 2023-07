Decathlon fa un botto con queste pastiglie per la purificazione dell’acqua a meno di 22 euros !

La Decathlon si conferma leader nel settore dell’outdoor, grazie alle sue pastiglie per la purificazione dell’acqua a meno di 22€. Questo innovativo prodotto, essenziale per chi ama le attività all’aria aperta, garantisce la sicurezza di un’acqua pura e sicura. È un’opzione conveniente e intelligente per gli avventurieri, ed è la dimostrazione che Decathlon continua a offrire soluzioni di alta qualità a prezzi accessibili. Un vero successo per l’azienda.

Decodifica della formula Micropur Forte di Decathlon

Il prodotto noto come Micropur Forte, prodotto dalla rinomata azienda Decathlon, offre una soluzione efficace e sicura per la purificazione dell’acqua. La sua formula è principalmente costituita da cloro stabilizzato e ioni d’argento.

In particolare, il cloro stabilizzato regola con precisione la dose di cloro, eliminando rapidamente batteri, virus e alcuni protozoi. D’altra parte, gli ioni d’argento proteggono l’acqua da una eventuale recontaminazione per un periodo di 6 mesi.

Consigli per un utilizzo ottimale di Micropur Forte

Per un impiego efficace del Micropur Forte, usate 1 compressa per litro d’acqua. Successivamente, lasciate agire per 30 minuti. In presenza di acqua fredda (inferiore a 10°C) o per eliminare protozoi come il Giardia, lasciate agire per 2 ore.

Dosaggio : Usare 1 compressa per litro d’acqua.

: Usare 1 compressa per litro d’acqua. Tempo di azione: Lasciare agire per 30 minuti (o 2 ore in caso di acqua fredda e per la distruzione dei protozoi).

Limiti e precauzioni d’uso di Micropur Forte

È importante sottolineare che il Micropur Forte deve essere utilizzato esclusivamente in acqua chiara. Se l’acqua è torbida, è consigliato l’uso di un filtro per l’acqua portatile come primo passaggio. Inoltre, questo prodotto può essere tossico per la fauna acquatica, con possibili effetti dannosi a lungo termine. Pertanto, è necessario evitare il suo rilascio nell’ambiente.

Inoltre, il prodotto può causare grave irritazione agli occhi. È quindi fondamentale tenere il Micropur Forte fuori dalla portata dei bambini.

Utilizzo : Usare solo in acqua chiara.

: Usare solo in acqua chiara. Precauzioni: Evitare il rilascio nell’ambiente. Può causare grave irritazione agli occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

In conclusione, il Micropur Forte di Decathlon, disponibile al prezzo di 22€, è un prodotto efficace per la purificazione dell’acqua. Tuttavia, è fondamentale seguire le istruzioni e le precauzioni d’uso per garantire la sicurezza di tutti.

4.7/5 - (7 votes)