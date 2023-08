Decathlon fa incetta di successo con questo ombrellone che si trasforma in tenda!

Il miglior attrezzo estivo si trova da Decathlon! Il marchio ha creato un ombrellone che può trasformarsi in tenda in caso di necessità.

Hai bisogno di proteggerti dal sole sulla spiaggia? Decathlon ha creato l’attrezzo ideale! Il marchio ha messo in vendita un ombrellone che si trasforma in tenda. In questo modo è possibile evitare il sole e riporre le proprie cose senza troppa fatica. Stopandgo ti spiega tutto in merito!

Un ombrellone ti tenta?

Perché l’azienda francese ha una vasta gamma di prodotti per la spiaggia. Pensiamo naturalmente a tutto ciò che riguarda lo sport. Racchette, palline, reti… Gli attrezzi sono montabili e smontabili in pochi secondi e si trovano ovunque.

Va detto anche che Decathlon ha ottenuto grandi successi per essere presente sulle spiagge. Paddle, costumi da bagno e persino cappelli, c’è tutto ciò che serve per divertirsi e farsi piacere. E proteggersi con la crema solare.

Pensiamo anche alla famosa maschera da immersione che ha reso il marchio noto in tutto il mondo. Infatti, creando una maschera per lo snorkeling che non soffoca i nuotatori anziché la classica maschera e boccaglio, i creatori hanno creato un grande successo.

Hanno anche creato una gamma speciale per questa estate. In modo da evitare di avere la stessa maschera blu con il boccaglio arancione integrato di tutti i vicini. Ma come si fa a riporre questa famosa maschera? Decathlon ha (ancora) la risposta!

Infatti, gli ingegneri sono riusciti a trovare l’attrezzo ideale per proteggersi dal sole e avere un po’ di privacy sulla spiaggia. Una sorta di tenda che funge anche da ombrellone… A meno che non sia un ombrellone che si trasforma in tenda. Pratico ed efficace!

L’incredibile gamma estiva di Decathlon

Questo ombrellone-tenda ha un nome molto semplice: l’Ombrellone da spiaggia “PARUV Windstop turchese giallo verde scuro UPF50+ 2 posti”. Un nome banale per un’innovazione abbastanza geniale. Perché si può ripararsi dal vento, dal sole e riporre le proprie cose.

Decathlon vende con orgoglio questo ombrellone sul proprio sito web. Gli ideatori lo hanno “concepito per proteggersi dal sole in spiaggia”. Inoltre, evita di prendersi sabbia in faccia quando si alza una leggera brezza sulla riva del mare.

Infatti, la tenda-ombrellone “resiste al vento fino a 20 km/h”. Si può immaginare che oltre a queste piccole folate di vento, non si abbia molta voglia di restare in spiaggia. Ma se il vento si alza un po’, l’ombrellone-tenda “offre riparo a 2 adulti”.

Gli ideatori sembrano molto orgogliosi del loro “ombrellone da spiaggia con lati rimovibili per proteggersi meglio dal sole e dal vento”. Questa piccola tenda ripiegata non occupa molto spazio. Ma aperta, ha comunque un “diametro di 160 cm”.

Pratico, semplice ed efficace, questo attrezzo fa parte della gamma estiva di Decathlon. E come tutti gli altri prodotti offerti dal marchio, l’ombrellone-tenda non costa più di 30 euro. Un vero alleato per prendere il sole alla fine di questo mese di agosto!