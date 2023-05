Decathlon fa di nuovo centro: le sue scarpe Asics bianche sono impazzite.

Le zapatillas sportive di colore bianco sono un vero richiamo, in particolare per questioni estetiche, in quanto offrono uno stile eccezionale e si combinano con tutto, il che fa sì che trionfino sul mercato in praticamente tutti i marchi. Oggi ti mostriamo le zapatillas Asics blancas di Decathlon che stanno spopolando e che puoi portare a casa ora con uno sconto da capogiro… sbrigati, che volano via!

Asics è un’azienda sportiva giapponese con un fatturato di quasi 2 miliardi di euro all’anno e impiega oltre 5.000 dipendenti nei suoi vari centri. Nel 2010 è diventata il quinto marchio di scarpe sportive a livello internazionale grazie ai dati di vendita, che aumentano ogni anno grazie alla qualità e alla varietà dei suoi design.

Le zapatillas Asics bianche con uno sconto da Decathlon

Ti presentiamo le Zapatillas Marcha Urbana Asics JPN Classic Mujer Blanco, delle calzature che stanno avendo un grande successo per molti motivi, principalmente per la loro estetica travolgente che ti darà uno stile incredibile in qualsiasi momento in cui le indosserai, in quanto sono così versatili che andranno perfettamente per diverse occasioni, e sicuramente non solo per fare sport. Attualmente hanno uno sconto super del 25% su Decathlon che lascia il loro prezzo finale a 44,99€, un ottimo affare da non perdere.

Uno stile retro che ispira le zapatillas da tennis degli anni ’80

Queste fantastiche zapatillas Asics bianche sono progettate per donne che cercano calzature sportive comode con un’estetica speciale, in quanto hanno uno stile retrò ideale che si ispira alle scarpe da tennis degli anni ’80, con un tocco moderno per poterle abbinare praticamente con tutto, sia informale che più elegante. Il design è interamente bianco, senza alcuna nota di colore.

Massima comodità e sicurezza in ogni passo

Tra le loro caratteristiche più interessanti, oltre al design, si può evidenziare la suola in gomma progettata appositamente per avere una grande resistenza all’abrasione e agli sfregamenti, oltre a una tomaia in pelle sintetica per fornire il miglior supporto del piede, chiusura a lacci e un’ammortizzazione che garantisce la massima comodità e sicurezza in ogni passo che darai, quale che sia la tua velocità.

Se cerchi delle calzature sportive che ti offrano totale comfort quando esci a fare sport ma che ti servano anche per look casual per andare in ufficio o fare una passeggiata, sicuramente queste zapatillas Asics bianche sono una delle tue migliori opzioni, e con lo sconto che hanno su Decathlon è un’opportunità d’oro da non perdere.

