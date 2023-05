Decathlon: è il momento di tuffarsi, il prezzo di questa tavola da kitesurf scende di 100 €!

Se sei un amante delle esperienze forti, Decathlon ti riserva una sorpresa nel suo reparto sportivo di gliding! Con una riduzione di prezzo di 100 €, questa tavola da kitesurf ti farà venire voglia di prendere il largo prima dell’estate!

Decathlon ti accompagna in tutte le tue sfide sportive, senza trascurare il tuo conto in banca. Cosa ti invita a provare nuovi sport e a spingere ancora di più i tuoi exploit da atleta! In questo momento, prendi il vantaggio sulle tue prossime vacanze con le offerte del sito, in particolare nel reparto sport di gliding. Approfitta degli sconti offerti da Decathlon per scoprire il kitesurf! Questo sport intenso ti porta in intense sensazioni tra le onde e il vento. Infatti, consiste nel farsi trainare sull’acqua da un’ala chiamata kite, collegata da un’imbracatura che permette di controllare la propria traiettoria. Tutto questo stando in piedi su una tavola da surf speciale. L’affare del momento? Decathlon riduce di 100 € il prezzo di questa tavola da kitesurf con ottime recensioni! E se passassi il tuo estate a domare le onde con il tuo nuovo acquisto?

Domina l’acqua e il vento con la tavola da kitesurf di Decathlon

Scopri la tavola da kitesurf direzionale Surfkite 590 Strapless 5’4 di Decathlon in promozione a 450 € invece di 550 €. E’ stata appositamente progettata per l’utilizzo crossover, che tu voglia dominare le onde o fare freestyle. Questa tavola strapless è composta da EPS con un sandwich di sughero, fibra di vetro e fibra di carbonio. La sua silhouette nose less con doppio canale concavo sulla carena offre velocità. Consente anche ricezioni più morbide sulla tavola che si immerge meglio nell’acqua al suo contatto. Il suo pad anteriore è autoadesivo e non incollato. Puoi quindi posizionarlo a seconda del tuo tipo di navigazione, o passare waxando l’avanti della tavola per una sensazione più vicina alla navigazione. Infine, con il suo punteggio di 4,5 stelle e i suoi commenti lusinghieri, questa tavola da kitesurf Surfkite 590 ha tutti i vantaggi per convincerti ad ordinare sul sito Decathlon!