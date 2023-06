Decathlon conquista tutti con questo costume da bagno ultra colorato!

Decathlon ha appena presentato un costume da bagno colorato e ultra confortevole che farà impazzire quest’estate.

Decathlon è al top per la stagione estiva. Infatti, l’azienda ha appena presentato un costume da bagno ultra colorato per fare furore sulla spiaggia. Stopandgo vi dice tutto da A a Z!

Decathlon al top per la stagione

Non è un segreto per nessuno. Nel corso degli anni, Decathlon si è imposto sul mercato dello sport grazie a prodotti di qualità venduti a prezzi accessibili. Dal nuoto all’escursionismo, dall’equitazione alla caccia o alla pesca. L’azienda francese è su tutti i fronti.

In questa stagione estiva, l’azienda ha davvero fatto il massimo. Perché! Vi propone numerosi prodotti per godervi appieno i bei giorni. Tra gli articoli più alla moda, troviamo in particolare un paddle per principianti.

“La nostra squadra di appassionati ha sviluppato questo stand up paddle per il praticante principiante di oltre 80 kg. Questo SUP è ideale per fare una passeggiata! Un paddle gonfiabile dalle dimensioni generose, molto stabile e facile, per persone di peso superiore a 80 kg, per praticare una passeggiata o prendere piccole onde”, si può leggere sul sito Decathlon.

Questo piccolo gioiello è attualmente in promozione. Infatti, viene venduto a 210 euro anziché 300 euro. Risparmierete quindi 90 euro! Ma non è tutto! Se il paddle gonfiabile è molto apprezzato, avrete anche bisogno di un giubbotto di salvataggio. Non si è mai troppo prudenti.

Decathlon ne ha uno a meno di 40 euro! “Progettato da appassionati per principianti di canoa-kayak o stand up paddle.”

“Giubbotto di aiuto al galleggiamento (50N+) resistente, facile da indossare grazie alle sue fibbie. Raccomandato per club o noleggi di canoa-kayak o SUP. Sottosella su tutte le taglie”, è scritto nella descrizione. Stopandgo vi dice di più sulle novità Decathlon.

Un costume da bagno colorato per l’estate

Oltre al paddle e al giubbotto di salvataggio, chi pratica attività acquatiche ha sicuramente bisogno di un costume da bagno. Quindi, è evidente che dovrai fare un investimento!

Ma non pensare di prendere il primo capo che trovi. No no no! Vai da Decathlon e opta per il costume da bagno colorato del marchio Olaian.

Si tratta di un bikini con un top push up che dovrebbe mettere in risalto le tue forme. Eh sì! Grazie a questo, il tuo seno sarà perfettamente definito. E tutto questo, mentre ti senti comoda.

Ha un imbottitura fissa all’interno. Ciò dovrebbe mantenerti correttamente e quindi permetterti di tuffarti senza paura di perderlo.

Si fissa con graziosi nodi sul retro e sul collo ed è composto al 90% di poliammide e al 10% di elastan. I clienti Decathlon sembrano già conquistati.

Per Samantha, è un “bikini molto bello e pratico. Il rapporto qualità-prezzo è molto buono, è difficile trovare dei top bikini a questo prezzo.” Infatti, costa meno di 20 euro! Decathlon è al top.