Decathlon colpisce forte con questa offerta sulle scarpe Salomon impermeabili!

L’estate si avvicina e hai voglia di fare escursioni a contatto con la natura? Hai bisogno di un paio di scarpe adatte? Acquista al miglior prezzo per scalare le vette con questa scarpa Salomon in promozione su Decathlon!

Con questa scarpa da trekking Salomon Saliba per uomo, non temere né sassi né pioggia! Il marchio nato ai piedi delle Alpi unisce gli esseri umani alla natura. Per questo, dal 1947 crea articoli sportivi affinché ognuno possa vivere esperienze uniche. Questa scarpa Saliba ne è l’esempio. La sua copertura impermeabile e la membrana CSWP sono progettate per affrontare le intemperie durante l’escursione, mantenendo i piedi asciutti. La suola esterna Contagrip offre un’aderenza impeccabile adattandosi a terreni umidi o scivolosi. È anche dotata di un parasassi sulla parte anteriore per proteggere la zona delle dita dai sassi. Per camminare leggeri, pesa solo 302 g nella taglia 42! Ciò ti permetterà di goderti appieno la tua uscita senza sentire i chilometri passare!

Sfida te stesso senza spendere troppo con le promozioni Salomon su Decathlon

Per aiutarti ad equipaggiarti a prezzi convenienti, Decathlon mette in promozione questa scarpa Saliba di Salomon. Fino al 26 giugno 2023, il suo prezzo scende del 30%, passando da 110 € a 90 €! Una bella occasione per investire o rinnovare il tuo materiale e goderti appieno le tue prossime attività sportive. Effettua il tuo ordine direttamente sul sito di vendita online per usufruire dei vantaggi di Decathlon e ricevere il tuo nuovo paio senza spostarti. E se desideri provarle in negozio prima di decidere, opta per il ritiro nel tuo punto vendita preferito! Saranno disponibili senza spese al servizio drive un’ora dopo la convalida del tuo carrello! Decathlon offre per questo paio di Salomon Saliba una garanzia di reso e scambio gratuito per 365 giorni. Un termine che ti darà il tempo di testare le tue nuove scarpe a casa.