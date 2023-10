Decathlon ci conquista con l’elegante impermeabile per la pioggia: sembra di Uniqlo

Stiamo già entrando nell’autunno e questo significa che le temperature estive sono ormai quasi completamente alle spalle in tutto il paese e le piogge stanno iniziando ad arrivare, in alcuni luoghi addirittura con molta intensità, quindi bisogna prepararsi. Oggi ti mostriamo un impermeabile di Decathlon che è perfetto per i giorni di pioggia e che sembra di Uniqlo per lo stile che ha… affrettati che sta andando a ruba!

Decathlon ha nel suo vasto catalogo una grande varietà di prodotti specifici per i giorni di pioggia, soprattutto per attività all’aperto come escursioni in montagna o altre attività, sia abbigliamento che calzature e una lunga lista di accessori e attrezzature. La catena francese è leader in Italia per quanto riguarda la vendita di articoli sportivi.

L’impermeabile di Decathlon che sta spopolando in vendita

Si tratta del Chubasquero Mujer impermeable Sailing 300 azul marino, un bellissimo impermeabile che, oltre a proteggerti dalla pioggia, ti darà uno stile unico, così bello che sembra di Uniqlo, uno dei marchi di moda sportiva. Attualmente è in offerta a un prezzo super interessante di 59,99 euro.

Questo fantastico impermeabile di Decathlon è una creazione del team di designer naviganti dell’azienda francese, progettato per proteggere efficacemente sia dalle schizzi d’acqua che dalla pioggia moderata durante le uscite in barca, ideale anche per escursioni in montagna o semplicemente per uscire per strada in qualsiasi occasione quando le condizioni sono di pioggia.

È un capo inizialmente pensato per le donne, con una grande impermeabilità grazie a un tessuto laminato a 2 strati che è resistente alla pioggia. Ha anche una membrana a 2 strati che garantisce una fantastica traspirabilità, oltre a una membrana antivento e un effetto repellente, il che significa che l’acqua gocciola e scivola sulla stoffa in modo che possa rimanere asciutta più a lungo.

Fatto al 100% in poliestere riciclato, ha una grande capacità di stoccaggio grazie ai suoi 5 tasche, di cui 2 foderate in pile, 2 voluminose e 1 interna con chiusura per conservare le cose più importanti come soldi o chiavi. La sua efficacia è stata testata su un simulatore di rovesci che riproduce condizioni di pioggia moderata corrispondenti a un flusso di 60 l/m2/h (= precipitazioni di 60 mm/h) per 2 ore.

Altri dettagli interessanti di questo impermeabile di Decathlon sono che ha cuciture completamente stagni e un’apertura centrale con patta interna per garantire una perfetta impermeabilità.

