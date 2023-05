Decathlon ci conquista con le scarpe bianche che si abbinano a tutto per meno di 15 euro.

Le nuove zapatillas bianche di Decathlon per la primavera-estate

Decathlon si prepara per la nuova stagione primavera-estate e, sebbene abbiamo già visto i suoi migliori bikinis per la spiaggia o la piscina, non possiamo dimenticare le proposte di calzature tra cui spicca un modello di zapatilla che sta spopolando, perfette non solo per camminare, ma anche per abbinarsi con tutti i capi di moda primaverile che indosseremo in questi giorni. Prendi appunti, perché Decathlon ci conquista con le zapatillas bianche che stanno bene con tutto e costano meno di 15 euro.

Zapatillas Walk Protect bianche di Newfeel

Decathlon, il negozio per eccellenza degli amanti dello sport e della vita attiva, ha lanciato delle nuove zapatillas appositamente progettate per coloro che amano camminare e percorrere grandi distanze. Le zapatillas Walk Protect bianche di Newfeel sono il complemento perfetto per chi cerca comfort, stile e protezione durante le passeggiate.

Queste zapatillas sono state progettate pensando all’anatomia del piede e alle specifiche esigenze che si presentano durante la camminata. La suola in gomma e la soletta in schiuma garantiscono il massimo comfort, mentre il rinforzo sul tallone e sulla punta protegge dagli urti e previene lesioni.

Una zapatilla flessibile e resistente

Grazie alla tecnologia e alle scanalature di flessione, è possibile ottenere una suola più flessibile, garantendo che il piede non si affatichi anche camminando per lunghe distanze. La resistenza è un altro fattore importante da considerare durante la camminata, soprattutto se si esce in montagna. Le Walk Protect hanno una parte superiore in materiale sintetico che protegge i piedi in caso di pioggia, grazie al suo effetto perlante che le rende in grado di resistere alla pioggia leggera. Inoltre, sono zapatillas ecodiseñadas, in quanto hanno ridotto del 10% le emissioni di CO2 nel processo di produzione rispetto ai modelli precedenti della stessa marca.

Design e stile per tutte le occasioni

Il design di queste zapatillas merita di essere menzionato per il loro aspetto. In un luminoso colore bianco, queste zapatillas sono ideali per chi cerca uno stile moderno e sportivo. Il logo di Newfeel sul lato della zapatilla e sulla linguetta le conferisce un tocco unico e distintivo e il fatto che siano completamente bianche, seguendo le tendenze del momento, le rende le zapatillas ideali da abbinare con qualsiasi outfit. In sintesi, le zapatillas Walk Protect bianche di Newfeel sono la scelta perfetta per chi cerca comfort, protezione e stile durante la camminata. Decathlon ci ha nuovamente conquistati con queste zapatillas dal prezzo incredibile: solo 14,99 euro, con uno sconto del 25%. Cosa stai aspettando? Fai tuo un paio di queste zapatillas e goditi al massimo le tue passeggiate!

