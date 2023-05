Decathlon ci conquista con le scarpe bianche che si abbinano a tutto a meno di 15 euro.

Scopri le nuove zapatillas Walk Protect di Decathlon

La nuova stagione primavera-estate di Decathlon è pronta per te! Se hai già visto i migliori bikini per la spiaggia o la piscina, non perdere l’occasione di dare un’occhiata alla loro proposta di calzature. Tra queste, spicca un modello di zapatilla che sta spopolando: perfetto per passeggiare e abbinarsi alla moda primaverile. Decathlon ci sorprende con queste zapatillas bianche, ad un prezzo incredibile di meno di 15€.

Zapatillas Walk Protect bianche di Newfeel

Decathlon, il negozio per eccellenza per gli amanti dello sport e della vita attiva, ha lanciato un nuovo modello di zapatillas progettate specificatamente per chi ama camminare e percorrere grandi distanze. Le zapatillas Walk Protect bianche di Newfeel sono l’accessorio perfetto per chi cerca comfort, stile e protezione durante le passeggiate.

La suola di gomma e la soletta in schiuma garantiscono massimo comfort, mentre il rinforzo sul tallone e sulla punta protegge da eventuali impatti e previene lesioni. Grazie alla tecnologia e alle scanalature flessibili, la suola è più flessibile e il piede non si stanca durante la camminata.

La resistenza è un altro fattore importante da considerare durante la camminata, soprattutto in montagna. Le Walk Protect hanno una parte superiore in materiale sintetico che protegge i piedi dalla pioggia e presenta un effetto perlante in grado di resistere alla pioggia. Inoltre, sono ecodiseñadas e hanno ridotto del 10% le emissioni di CO2 rispetto ai modelli precedenti della stessa marca.

Il design di queste zapatillas è moderno e sportivo, con il logo di Newfeel sul lato e sulla linguetta. Completamente bianche, sono perfette per abbinarsi a qualsiasi outfit. Non perdere l’occasione di acquistarle con uno sconto del 25%, al prezzo incredibile di 14,99€! Scegli comodità, protezione e stile con le zapatillas Walk Protect bianche di Newfeel di Decathlon.

