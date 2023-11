Decathlon batte ancora una volta Uniqlo: è identico ma molto più economico.

Tra i molti capi di abbigliamento che stanno avendo successo nel famoso negozio di moda Uniqlo, i più venduti sono attualmente i loro parka, che hanno un tessuto repellente e un bellissimo design. Tuttavia, il loro prezzo di solito si aggira sempre tra i 100 e i 150 euro. Perciò, se desideri un parka come quello di Uniqlo ma un po’ più economico, non puoi perderti il modello con cui Decathlon ha superato il gioco.

Decathlon supera il gioco con il suo parka tipo Uniqlo

Se stai cercando un capo di abbigliamento per questo inverno, che sia comodo, pratico ed elegante, non è necessario spendere una fortuna nelle marche più costose. Decathlon, l’azienda leader nello sport e nel tempo libero, ha la soluzione perfetta per te: il parka da montagna e neve impermeabile Donna Quechua SH500.

Questo parka è una vera meraviglia, che unisce design, qualità e funzionalità. È disponibile in due colori, rosso vino e nero, che sono molto facili da abbinare a qualsiasi stile. Ha un taglio aderente che valorizza la figura femminile, e una lunghezza sotto l’anca che protegge dal freddo e dall’umidità.

Ma il meglio di questo parka è che è pensato per resistere alle condizioni più estreme, sia in montagna che in città. Il suo tessuto principale è 100% poliestere, con una membrana impermeabile che resiste a una pressione di 15 000 mm d’acqua (Schmerber), il che significa che non lascia passare nemmeno una goccia di pioggia o neve. Inoltre, ha cuciture stagne che ne aumentano l’impermeabilità.

Per garantire il massimo calore, questo parka ha un’imbottitura in ovatta da 200 g/m² nel corpo e da 150 g/m² nelle maniche, che isola dal freddo e mantiene la temperatura corporea. Ha anche tasche calde, foderate con un tessuto morbido e piacevole al tatto, dove puoi infilare le mani per scaldarle.

Il parka ha altri dettagli che lo rendono molto pratico e funzionale, come il cappuccio regolabile, che si adatta alla forma della testa e impedisce che si muova con il vento; la vita interna elastica, che impedisce l’ingresso della neve; i polsini ai polsi, che impediscono la perdita di calore e l’attrito con le maniche; e il tirante della cerniera centrale con doppio cursore, che facilita il movimento quando ci si china o ci si siede.

Inoltre, ha tre tasche sicure con patta o chiusura, dove puoi riporre i tuoi oggetti personali senza paura di perderli o bagnarli, e una tasca in rete all’interno, ideale per riporre il cellulare o il lettore musicale.

Il parka da montagna e neve impermeabile Donna Quechua SH500 è molto facile da curare, in quanto può essere lavato in lavatrice con le cerniere chiuse. È importante, però, assicurarsi che sia completamente asciutto prima di riporlo, per evitare che si rovini o che si formi la muffa.

Questo parka è una delle migliori offerte che puoi trovare sul mercato, in quanto ha un prezzo di soli 89,99 euro, molto più economico di modelli simili di marche come Uniqlo, che possono costare più del doppio. Inoltre, ha la garanzia di qualità di Decathlon, che testa tutti i suoi prodotti con utenti reali e in laboratori, per garantirne resistenza e durata.

Non esitare e prendi il parka da montagna e neve impermeabile Donna Quechua SH500, il cappotto che ti farà sentire come se avessi un mini sole addosso. Decathlon supera di nuovo il gioco, offrendoti il meglio al miglior prezzo.

