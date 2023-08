Decathlon apre il suo negozio in un paese baltico e sconvolge la concorrenza!

Dopo aver conquistato molti paesi nel mondo, Decathlon si appresta a fare le sue valigie in un paese baltico… a grande dispiacere della concorrenza.

Decathlon sbarca all’estero. Dopo aver conquistato Ungheria, Italia, Irlanda, Malta, Polonia, Portogallo e Regno Unito, l’azienda francese di distribuzione di articoli sportivi e di tempo libero si appresta a fare le sue valigie in un paese baltico. Un vero incubo per la concorrenza. Stopandgo vi dice tutto nel dettaglio!

Decathlon a servizio degli sportivi

Nel corso degli anni, Decathlon è diventata il punto di riferimento per l’equipaggiamento sportivo. Dal nuoto alla danza, passando per il tennis, l’equitazione o la corsa. L’azienda francese è presente su tutti i fronti. Inoltre, i prodotti offerti sono sempre molto accessibili. Come ad esempio questo costume da bagno intero del marchio Nabaiji.

“I nostri team di progettazione hanno sviluppato questo costume da bagno intero per le nuotatrici che vogliono godersi i benefici dell’acqua in tutta serenità. Vuoi nuotare in tutta tranquillità? Un costume da bagno per nuotare senza tempo con un reggiseno interno, coppe removibili e un taglio discreto sotto il seno”, si può leggere sul sito Decathlon.

Disponibile dalla taglia 36 alla taglia 52, questo articolo costa solo 9 euro. Un vero affare per gli amanti del nuoto. E per gli uomini, Decathlon offre un boxer da bagno allo stesso prezzo. “I nostri team di progettazione hanno sviluppato questo costume da bagno per gli uomini che vogliono iniziare a praticare il nuoto.”

“Stanca dei costumi da bagno che si allentano? Questo modello resisterà a più di 200 ore di pratica in acqua clorata, e con stile! Lo consigliamo quindi per un uso occasionale e regolare.” Disponibile in blu o rosso, questo costume da bagno va dalla taglia 38 alla taglia 58. Stopandgo vi dice di più su Decathlon.

L’azienda fa le sue valigie in un paese Balte e fa impazzire la concorrenza

Quindi avete capito bene, Decathlon si prende cura degli sportivi. Ma mentre il marchio fa la felicità di molti consumatori in tutto il mondo, un nuovo paese presto avrà la fortuna di vedere l’arrivo dell’azienda! Infatti, si prepara ad aprire i battenti in Estonia.

Molto a dispetto della concorrenza… Sarà nel parco commerciale di Kurna, vicino a Tallinn, che il negozio aprirà. “Decathlon è conosciuta come la più grande catena di articoli sportivi in Europa, e i suoi enormi negozi sono ben forniti di prodotti a marchio proprio disponibili a prezzi vantaggiosi.”

“Il vantaggio di Decathlon risiede nella sua presenza verticale sul mercato, dalla produzione ai negozi. È un’unica azienda e un marchio privato. I beni sono un buon modo per ottimizzare. La concorrenza diventerà più agguerrita, è chiaro”, ha dichiarato Tarmo Mere, direttore di Matkasport a ERR.

D’altro canto, il direttore di Hawaï Express è più preoccupato. Ritiene infatti che Decathlon avrà un impatto negativo sui commercianti. In ogni caso, una cosa è certa, Decathlon non ha intenzione di rimanere con le mani in mano. Il suo obiettivo è conquistare il mondo. Da seguire quindi da vicino la prossima destinazione del gruppo.