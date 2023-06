Decathlon: adorerai lo sconto su questo Stand Up Paddle! (-30%)

Immagina di esplorare laghi e fiumi in totale libertà quest’estate. Questo è ciò che ti promette Decathlon con la sua irresistibile offerta sulla sua tavola da Stand Up Paddle. Scopri questo modello prima che scompaia dal sito!

Per aiutarti a praticare la tua attività estiva in totale indipendenza, puoi contare su Decathlon! Il negozio specializzato nello sport per tutti ti aiuta a equipaggiarti a basso costo con attrezzatura performante e riconosciuta per la sua qualità. Ecco perché è stata creata questa tavola gonfiabile Itiwit da 11 piedi. È ideale per i principianti che vogliono provare questa attività acquatica divertente. Ha dimensioni generose per garantire una grande stabilità durante le tue prime passeggiate. Inoltre, questo Paddle è adatto a un peso superiore a 80 kg e può ospitare fino a 2 persone. Inoltre, è facile da trasportare, si ripiega sgonfia nel suo sacco per un peso totale di 10,5 kg. Questa tavola da Stand Up Paddle viene fornita con la sua pinna, un leash, un istruzione, un patch di riparazione e una chiave per la valvola. Il tutto è accessibile al prezzo di 210 € invece di 300 € sul sito Decathlon e fino a esaurimento scorte!

Vivi le tue uscite in acqua con questo Stand Up Paddle di Decathlon!

Per sviluppare il reparto Decathlon dedicato allo stand up paddle, i suoi progettisti immaginano i loro nuovi prodotti dai loro uffici situati a Hendaye, nel Paese Basco. Una vicinanza all’acqua che aiuta a testare il materiale in condizioni reali in modo che possa rispondere a tutte le tue esigenze. Con questo SUP, Decathlon ti invita a scoprire questo sport acquatico rinfrescante. Questa tavola è progettata per passeggiate sui fiumi e sui laghi e può affrontare piccole onde. Quindi, puoi iniziare mettendoti in ginocchio sulla parte in schiuma EVA. Una volta presa confidenza, puoi alzarti in piedi e avanzare remando. La pratica del SUP ti permette di esplorare la natura in modo diverso, scoprire luoghi inaccessibili a piedi o allontanarti dalle spiagge affollate durante l’estate. Più originale, è abbastanza comoda per praticare la tua sessione di yoga!