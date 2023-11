Decathlon abbassa i prezzi di queste magnifiche scarpe Asics!

Con l’arrivo della stagione autunnale, Decathlon ha deciso di fare sul serio. Infatti, il gruppo sta promuovendo le scarpe da ginnastica Asics!

I clienti di Decathlon rischiano di essere al settimo cielo. Infatti, il negozio sta liquidando il prezzo delle sue scarpe Asics. Stopandgo ti racconta tutto da capo a fondo!

Decathlon: il re delle offerte

Non è un segreto per nessuno, Decathlon non fa mai le cose a metà. Infatti, la famosa catena di articoli sportivi si impegna al massimo per offrire le migliori novità possibili. Così, i clienti più fedeli del marchio riescono sempre a trovare ciò che cercano nel suo catalogo.

Va detto che oltre ai suoi prodotti molto attraenti, Decathlon propone sempre prezzi molto allettanti. In termini di rapporto qualità-prezzo, sembra che il gruppo non lasci nulla al caso.

Di recente, un gran numero di offerte è arrivato nei suoi scaffali. È il caso, ad esempio, della giacca impermeabile venduta a soli 11 euro. Infatti, ora che il tempo diventa sempre più grigio, il negozio ha colpito davvero forte. Così conveniente quanto pratico, questo capo ha tutto per sé!

Ma non è tutto! Infatti, delle scarpe da trail sono arrivate nei negozi Decathlon. Mentre l’attrezzatura per la corsa può rivelarsi molto costosa, i team del marchio sono riusciti a trovare ottime alternative. Una notizia fantastica per tutti i corridori.

Oggi, è il turno di un paio di scarpe Asics di farsi notare. Infatti, per festeggiare il ritorno a scuola, Decathlon ha deciso di metterle in promozione. Stopandgo ti dice di più!

Scarpe da ginnastica Asics a 47,99 euro

Se Decathlon propone un’ampia scelta di prodotti a sua immagine, il marchio punta anche sui grandi nomi. Infatti, grandi nomi dello sport, ma anche della moda streetwear figurano negli scaffali del gruppo. E sì, quest’ultimo si impone davvero su tutti i fronti.

Inoltre, in vista del ritorno a scuola, Decathlon ha deciso di liquidare dei prodotti di grandi marchi. Dopo il pantaloncino Adidas a soli 17 euro, è il turno di un paio di scarpe Asics di beneficiare di una promozione. Per la gioia dei fan del marchio.

Si tratta quindi del modello Asics Gel Pulse 14, scarpe da uomo molto apprezzate dai corridori. Infatti, uno strato di gel garantisce una perfetta assorbenza degli impatti. Inoltre, questa scarpa ha una suola intermedia che consente di rinforzare questa assorbenza. Infine, il tessuto superiore è progettato per far respirare la scarpa.

Queste scarpe sono disponibili dalla taglia 42,5 alla 47. Inoltre, godono di una garanzia di due anni che assicura un vero investimento! E sì, in materia di attrezzatura sportiva, non bisogna lasciare nulla al caso. Mentre i prodotti si consumano molto velocemente, è meglio assicurarsi e evitare spese inutili!

E poiché Decathlon non fa mai le cose a metà, queste scarpe Asics sono disponibili a 47,99 euro invece di 49,99 euro. Piuttosto figo, no?

Una cosa è certa, Decathlon non smette di rendere felici i suoi clienti. Ma quali saranno le sue prossime novità? Seguiamo la questione.

