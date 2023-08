Decathlon abbassa i prezzi di queste magnifiche scarpe Adidas!

Hai bisogno di un nuovo paio di scarpe da ginnastica per il ritorno a scuola? Decathlon ha la risposta a tutti i problemi con una promozione incredibile!

Vuoi sentirti alla moda con le sneakers? Decathlon ha pensato a tutto! Il marchio si rivolge a un classico intramontabile: un paio di sneakers Adidas… Ma il negozio francese le rende accessibili a quasi tutte le tasche. Stopandgo ti dirà di più!

Scarpe da ginnastica a prezzi bassi

Perché il negozio francese si impegna a rendere lo sport accessibile a tutti. Possiamo pensare alle mountain bike elettriche del marchio che permettono a qualcuno di fare una passeggiata… mentre altri vanno addirittura al lavoro in bici!

Ma il marchio non si concentra solo sullo sport. E se c’è un accessorio indispensabile per sentirsi comodi ma mantenendo lo stile al ritorno a scuola, sono sicuramente le sneakers. Decathlon si occupa di questo… mantenendo comunque dei prezzi convenienti!

Mentre il picco dell’inflazione sembra essere passato, molte famiglie hanno bisogno di tirare un po’ il fiato. Il negozio francese fa quindi abbassare i prezzi. E non solo quelli dei suoi marchi come Nabaji, Artengo o Queshua. Anche i grandi marchi ne fanno parte!

Decathlon presenta quindi un’intera gamma dedicata al ritorno a scuola. Dalle borse alle magliette, passando per le scarpe: tutto ciò di cui abbiamo bisogno per tornare a scuola o al lavoro si trova a prezzi ridotti. E le sneakers Adidas non sfuggono alla diminuzione dei prezzi!

Quindi, le ragazze che vogliono concedersi un paio di scarpe moderne per un outfit alla moda potrebbero optare per le Adidas Bravada 2.0. Il negozio le espone anche in rosa. Un modo per ravvivare un abbigliamento casual. Per esempio, un paio di jeans e una maglietta…

Decathlon: una riduzione di 26 euro

“Questa scarpa è adatta per le tue uscite regolari di camminata sportiva o urbana”, afferma il marchio sul suo sito web. Il vantaggio? Non occupano troppo spazio in una valigia… né nel portafoglio.

Infatti, Decathlon ha deciso di abbattere i prezzi. Quindi non si tratta di trovare queste scarpe al loro prezzo originale: 65€. Il negozio fa scendere il costo di 26€. Quindi bisogna pagare solo 39€ per un paio alla moda!

Perché il prezzo non influisce sulla qualità. Troverai quindi le tre strisce tradizionali del marchio. E anche la suola bianca, per far risaltare il bel rosa delle scarpe. Sono disponibili anche in altri colori per coloro che non vogliono il rosa!

Gli uomini potranno trovare lo stesso paio in blu scuro. Decathlon invita così a indossare “un look casual ispirato all’universo dello skate!” Un bel paio economico che permetterà di avere uno stile a costo ridotto per il ritorno a scuola. Tutto è perfetto!

“Silhouette bassa e tomaia in tela, ogni parte di questa sneaker ultra confortevole è progettata per dare un look casual alla vita di tutti i giorni.” Quindi, si può mettere da parte un po’ di soldi… per concedersi altri piccoli piaceri?

Il negozio ha deciso di rendere le Adidas accessibili a quasi tutti. I fan del marchio potranno anche permettersi un paio bianco… Ma che le Bravada in esaurimento della taglia 41 ne siano testimone: potrebbe non esserci per tutti!