Decathlon abbassa già il prezzo della sua nuova bicicletta elettrica pieghevole!

Hai bisogno di una bicicletta elettrica pieghevole a prezzi convenienti? Dovresti correre subito da Decathlon che ne commercializza una fantastica!

Stai attento alle nuove perle di Decathlon! Secondo le ultime notizie, il marchio ha appena messo in evidenza una incredibile bicicletta elettrica pieghevole che ha davvero tutto ciò che potresti desiderare. Stopandgo ti svela tutto da A a Z.

Decathlon: una bicicletta elettrica pieghevole suscita passione

Quindi in questo periodo estivo, sei stato uno dei migliaia a seguire da vicino i saldi. Va bene così, Decathlon ha deciso di conquistare la sua clientela con le sue numerosissime offerte.

Durante le tue vacanze estive, è il momento di ricaricare le batterie. Avrai pic-nic, sessioni di abbronzatura in spiaggia o in piscina e passeggiate in mezzo alla natura!

Inoltre, a proposito di questo, perché non girovagare in bicicletta? E ancora meglio se è elettrica.

È il momento di dare un’occhiata alle ultime perle di Decathlon. Recentemente, il gruppo ha anche messo in evidenza una fantastica bicicletta pieghevole: la Btwin E Fold 100.

Questo modello è anche molto facile da usare! Ha anche dei fermagli che fissano la ruota. Una volta piegata e con i pedali ripiegati, misura 84 cm di lunghezza, 70 cm di altezza e 46 cm di larghezza.

Per quanto riguarda il peso, è di circa 20 kg… Niente di più! Oltre a sopportare un carico totale fino a 100 kg. Questa incredibile bicicletta può essere utilizzata da tutte le persone.

Potrai regolare la sella come preferisci. Tuttavia, non è possibile farlo con il manubrio. Nota anche che il motore della bicicletta Decathlon si trova nella ruota posteriore. La sua potenza? 200 W. Sarà perfetto per brevi tragitti.

La batteria ha anche una capacità di 252 Wh (7 Ah) e avrai un’autonomia di 35 km dopo un tempo di ricarica di 3 ore e 30 minuti.

il gruppo vuole colpire duro

La Btwin E Fold 100 commercializzata da Decathlon è venduta a 799 euro. Mentre il suo prezzo originale era fissato a 899 euro. Un nuovo investimento che non te ne pentirai.

Altre biciclette ti aspettano in negozio. Per distinguersi dai suoi principali concorrenti, l’azienda francese si impegna costantemente per farsi notare.

Ultimamente, Decathlon ha messo in evidenza tre due ruote che hanno tutto ciò che potresti desiderare. Il Riverside 520 E, l’E-EXPL 500 S e l’E-EXPL 520 S.

Nomi particolari, certo, ma questi articoli ti renderanno letteralmente pazzi. Il primo costa 1399 euro e ha un’autonomia di 100 km.

Se il motore è anche inserito nella ruota posteriore, puoi anche moltiplicare la potenza per tre. Il Rockrider E-EXPL 500 e il suo modello S non lasciano nessuno indifferente.

Una mountain bike che è semplicemente unica. Con queste potrai fare passeggiate in foresta e in montagna. “Questa mountain bike elettrica (MTBAE) è progettata per escursioni su terreni difficili, con pendenze moderate”, ha dichiarato Decathlon attraverso la scheda tecnica dell’articolo pubblicata sul suo sito ufficiale.

Per quanto riguarda il Rockrider E-EXPL 520 S, ti permetterà di fare delle belle uscite in bicicletta. È anche “versatile, maneggevole e sicuro”. Per 2999 euro invece dei 2499 euro del modello precedente, è tuo.