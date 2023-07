Decathlon: -30% su questa coppia di scarpe Salomon ultra performanti!

Vuoi approfittare dell’estate per scoprire la corsa in natura? Decathlon ti incoraggia e ti accompagna in ogni tua passione sportiva con questa coppia di scarpe da corsa Salomon! Con esse, inizia al meglio i tuoi primi passi!

Fai il tuo ingresso nel mondo del trail con Decathlon! Il negozio per gli sportivi ti offre tutto l’anno prodotti adatti alla tua sete di superamento. Che tu sia principiante o esperto, troverai qui attrezzatura performante a prezzi competitivi. Come per questa scarpa da trail Salomon attualmente in promozione! Il marchio ben noto tra i corridori si impegna a rendere il trail accessibile a tutti, ovunque e a tutti i livelli. Con le sue scarpe resistenti e aderenti, potrai fare le tue prime corse in natura con fiducia. Questo sport completo richiede sia grande concentrazione che prudenza. Include salite e discese su percorsi impegnativi e a volte scorrevoli. Pertanto, è importante scegliere una scarpa adatta alla pratica e in grado di seguirvi. Questo è garantito con questa Salomon Supera Trail 2 W, ideale per accompagnarti nella tua scoperta!

Decathlon riduce il prezzo del 30% della Salomon Supera Trail!

La scarpa da trail Salomon Supera 2 W Nightshade è disponibile a 70 € invece di 100 €! Questa scarpa è progettata dal famoso marchio per le corritrici occasionali. Con essa, potrai esplorare diversi terreni con totale fiducia. Ti accompagnerà su sentieri di terra e su strada, aiutandoti a mantenere la stabilità ad ogni passo. La sua suola beneficia delle tecnologie Contagrip MD ed EnergyCell. È dotata di tacchetti da 3,5 mm per una maggiore aderenza, combinata con un’ottima ammortizzazione seguita da un buon recupero. L’interno invisibile dall’esterno accoglie delicatamente il piede con una soletta OrthoLite, affiancata dalla tecnologia SensiFit che si adatta alla tua morfologia. Questo insieme ti darà la sensazione di una scarpa su misura! Con essa, non perderai tempo prima di andare a correre!