Decathlon: 3 racchette da padel a prezzo scontato per alcuni giorni!

Rendere lo sport accessibile a tutti? La sfida è stata vinta con successo grazie a questa nuova offerta di Decathlon! Il negozio vi equipaggia per praticare il padel risparmiando durante un periodo limitato.

L’azienda per tutti gli sportivi vi darà voglia di sfidare i vostri amici sui campi! Sia che siate principianti nel padel o giocatori regolari, Decathlon offre una serie di sconti su una selezione di racchette di grandi marchi. Questo sport particolarmente alla moda sta conquistando sempre più giocatori alla ricerca di un’attività che combini tattica e reattività. Il padel riprende i principi di base del tennis, ma ricorda anche gli scambi rapidi dello squash. Si gioca in doppia su un campo adattato e riservato alla pratica. Come il suo cugino, consente di riprendere la palla dopo che ha colpito i muri che circondano il campo per continuare a giocare. Ciò aiuta ad avere interazioni più lunghe e angoli di gioco variati. Con scambi ricchi di colpi di scena, il padel vi riserva grandi momenti di divertimento con gli amici!

Queste 3 racchette da padel sono in promozione da Decathlon e non dureranno a lungo!

Racchetta Adidas Drive Bronze

Cercate la racchetta con cui iniziare a praticare il Padel? Questa Drive Bronze di Adidas a 55 € invece di 75 € su Decathlon sarà la vostra migliore alleata. Con la sua forma rotonda e il suo equilibrio neutro, vi offrirà comfort e controllo fin dai primi scambi.

Racchetta Renegade Soft Dunlop

Cercate precisione e manovrabilità per iniziare a praticare? La racchetta da padel Renegade Soft e la sua composizione di alta qualità vi offriranno comfort e controllo per continuare a giocare. In bonus, beneficia di una promozione impressionante che la fa passare da 150 € a 49,95 € sul sito Decathlon!

Racchetta Shadow Control Fiber Nox

Il padel non ha più segreti per voi? Questa racchetta per giocatori esperti Shadow Control Fiber di Nox e il suo incredibile prezzo di 99,95 € invece di 299 € su Decathlon non vi lasceranno indifferenti! La sua composizione in carbonio, la sua finitura lucida e il suo equilibrio medio vi aiuteranno a posizionare la palla dove vorrete.