Decathlon fa faville con le sue scarpe da ginnastica ultra eleganti!

Cercate lo stile a un prezzo più basso? Decathlon vende una collezione di scarpe da ginnastica che cambieranno il vostro look in vista dell’autunno e dell’inverno: Domyos, Kipsta, Inesis o anche Wed’Ze: Decathlon ci accompagna in estate e in inverno. Sia durante lo sport che in città. Collezioni molto diverse tra loro che permettono di mantenere il proprio stile. Stop&Go vi presenta alcuni allenatori che sono un successo!

Semplice, bello ed economico

Perché le scarpe aperte devono finire in fondo all’armadio. Con l’arrivo dell’inverno in modo piuttosto brutale dopo l’ottobre più caldo mai registrato in Italia È ora di tirare fuori i vestiti caldi.

E perché non iniziare dalle scarpe? È probabile che arrivi la pioggia, e anche il gelo… Perciò avete bisogno di buone scarpe che vi permettano di mantenere il proprio stile e sentirsi bene allo stesso tempo. E Decathlon ha molte risorse per aiutarvi a divertirvi!

Il marchio offre infatti una vasta gamma di scarpe di tutti i colori. Potete proteggervi con pantaloni impermeabili. E rimanete alla moda con scarpe da ginnastica originali, che vi proteggeranno come si deve.

Ad esempio, Decathlon ha lanciato la gamma “520”. Disponibili con il marchio Domyos e nei reparti fitness, queste scarpe da ginnastica leggere possono diventare rapidamente un must-have per tutti gli sportivi. Date un po’ di colore al vostro guardaroba. Il marchio li propone in tre diversi colori.

Il nostro preferito? Quello che i progettisti hanno chiamato “grigio luna / rosa taupe”. Originali, rimangono bianchi per mantenere lo stile. Ma per aggiungere un tocco di colore e staccarsi dal classico bianco, si aggiungono tocchi di marrone rossiccio.



Decathlon: le coppie che fanno centro

I lacci rimangono bianchi, ma il marchio assume il colore rosso bruno delle piccole macchie sulla suola. La suola, tra l’altro, rimane La suola, tra l’altro, rimane ben compensata in modo che le scarpe da ginnastica tengano il piede in posizione.. Stile, comfort e un piccolo prezzo per soddisfare se stessi!

In effetti, ultimamente, Decathlon ha fatto una grande impressione abbattendo il prezzo della sua famosa bicicletta elettrica. Ma questo significa dimenticare che il marchio non gonfia mai i prezzi. Queste belle scarpe potrebbero quindi finire rapidamente nel vostro guardaroba.

Originale, comodo e pratico, costano solo 45 euro. E se i colori grigio luna / rosa taupe non vi tentano, ci sono anche altri due colori che potrebbero convincervi. Prima un paio, tutto nero, tutto semplice.

L’unica cosa fuori dal comune un inserto bianco alla caviglia. Le scarpe grigio luna / rosa taupe hanno questo dettaglio in marrone rossiccio, le scarpe da ginnastica nere in bianco. E l’ultimo di tutto questo? Anch’esso è bianco…

Bianco, o quasi. Perché questa volta l’altro colore dominante è il lilla. Scarpe un po’ più femminili, un po’ più disordinate, ma molto eleganti.

Che si tratti di per lo sport o per una passeggiata in cittàMa danno comunque un tocco di stile.

Questa volta, dovrete assumervi la responsabilità. Perché non si tratta di segni di vernice, ma di un colore visibile. Metà della suola è colorata di lilla… Ma se volete essere alla moda durante l’inverno a basso prezzo, c’è molto da fare!

